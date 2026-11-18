اسرائیلی عدالت نے حسام ابو صفیہ کی حراست میں 6 ماہ کی توسیع کر دی
اسرائیلی عدالت نے غزہ کے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی حراست میں چھ ماہ کی توسیع کر دی۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس غیر قانونی حراست اور انہیں دئے جانے والے ناقص طبی علاج پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اسرائیلی عدالت نے غزہ کے کمال عدوان اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی حراست میں مزید چھ ماہ کی توسیع کر دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کے باوجود سامنے آیا ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی باقاعدہ فردِ جرم عائد نہیں کی گئی۔ بیر السبع کی عدالت نے اس حکم کو اپنی کارروائی میں شامل کرتے ہوئے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
عدالتی حکم اور حراست کی تفصیلات
الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق بیر السبع کی عدالت نے بدھ کی شام کو اس طویل مدت کی توسیع کی منظوری دی۔ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے وکیل نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت نے انسانی بنیادوں پر انہیں رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ عدالت نے انہیں ایک ایسا خطرہ گردانا جس کی وجہ سے انہیں مزید عرصے تک جیل میں رکھنا ضروری ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
اس حراست کی توسیع کے ساتھ ہی ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی قانونی کشمکش مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ان کی بریت کے لیے دائر درخواستیں بار بار مسترد کی جا چکی ہیں۔ عدالتی حکم کے تحت انہیں اب دسمبر 2025 تک مزید چھ ماہ تک حراست میں رکھا جائے گا۔ یہ مدت اس وقت ہے جب تک کہ ان پر کوئی مجرمانہ الزامات ثابت نہیں کیے جاتے یا انہیں رہا نہیں کیا جاتا۔
بین الاقوامی ردعمل اور اقوام متحدہ کا مطالبہ
اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے رواں سال جولائی میں اسرائیلی حکومت سے واضح اور سخت مطالبہ کیا تھا کہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان کی حراست کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ اگر ان کے خلاف کوئی ثابت شدہ جرم نہیں ہے تو انہیں رہا کیا جائے۔
اقوام متحدہ کے حکام نے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی صحت اور ان کے ساتھ سلوک پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مبینہ تشدد، طویل تنہائی میں رکھا جانے اور ضروری طبی سہولتوں سے محروم رکھے جانے کی اطلاعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تمام نکات انسانی حقوق کے عالمی معیارات کے متضاد ہیں۔
صحت کا انتہائی نازک معیار اور طبی خدشات
اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم کے تازہ ترین طبی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی صحت شدید خطرے میں ہے۔ حالیہ طبی معائنے میں ان کا وزن نمایاں حد تک کم ہوا ہے۔ طبی ماہرین نے ان کے خون میں ہیموگلوبن کی سطح بھی خطرناک حد تک کم پائی ہے۔
اس کے علاوہ ڈاکٹر ابو صفیہ کو سینے میں شدید درد کی شکایت بھی ہے۔ یہ علامات ان کی حراست کے دوران انہیں دیے جانے والے ناقص طبی علاج کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی صحت میں تیزی سے گراوٹ آنے سے انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں۔
دیگر فلسطینی ڈاکٹرز اور مستقبل کا منظر نامہ
گزشتہ ہفتے اسرائیلی سپریم کورٹ نے 14 فلسطینی ڈاکٹروں کی رہائی سے متعلق درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ یہ ڈاکٹر بھی بغیر فردِ جرم یا مقدمے کے حراست میں رکھے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے فلسطینی میڈیکل عملے کی قانونی حیثیت مزید مبہم ہو گئی ہے۔
ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو دسمبر 2024 میں شمالی غزہ کے کمال عدوان اسپتال پر اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت انہیں اسپتال کے دیگر عملے اور مریضوں سمیت حراست میں لیا گیا تھا۔ اب ان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔
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