اسرائیل میں اپوزیشن کی تاریخی کامیابی نیتن یاہو کی گرفت کمزور
اسرائیلی پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے متان کہانا کو نیا اسپیکر منتخب کیا ہے جس سے بنجمن نیتن یاہو کی حکمرانی کمزور ہو گئی ہے اور قانون سازی پر ان کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔
اسرائیلی پارلیمنٹ (کنیسٹ) میں سیاسی توازن میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے جہاں اپوزیشن بلے نے اکثریتی حمایت حاصل کر کے اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ بنجمن نیتن یاہو کی سیاسی گرفت اب مزید کمزور ہو چکی ہے کیونکہ اپوزیشن نے گادی آئزن کوٹ کی جماعت یاشار کے متان کہانا کو نیا اسپیکر منتخب کر کے قانون سازی کے عمل پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
اسپیکر کے انتخاب میں تاریخی اکثریت کا غلبہ
متان کہانا کو اسپیکر کے عہدے کے لیے 66 ارکان کی حمایت حاصل ہوئی جبکہ بنجمن نیتن یاہو کی جماعت لیکوڈ کے امیدوار اوفیر کاٹز کو الگ ووٹنگ میں صرف 52 ووٹ ملے۔ اس انتخاب سے متان کہانا نے بنجمن نیتن یاہو کی جماعت کے افر اوہانا کی جگہ لی ہے جو کہ اس پیش رفت کا سب سے اہم نتیجہ ہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
120 رکنی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو کے دائیں بازو اور مذہبی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کو صرف 53 نشستیں حاصل ہیں جبکہ اپوزیشن کے پاس 67 نشستیں موجود ہیں۔ یہ اکثریت اپوزیشن کو پارلیمانی کارروائیوں میں بھرپور اکثریت فراہم کرتی ہے اور انہیں قانون سازی میں آسانی دیتی ہے۔
نئی حکومت کی تشکیل اور قانون سازی کے اقدامات
120 رکنی اسٹیبلشمنٹ میں اپوزیشن کی کامیابی کے بعد اپوزیشن رہنما گادی آئزن کوٹ کو صدر اسحاق ہرزوگ نے نئی حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اگرچہ نئی حکومت بنانے کے لیے انہیں مزید سیاسی مشکلات کا سامنا ہے تاہم اسپیکر اور اہم پارلیمانی کمیٹیوں کے عہدے حاصل کرنے کے بعد اپوزیشن نے قانون سازی کے ایجنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔
غیر ملکی مداخلت کے الزامات ثابت ہونے پر بھی اسرائیلی انتخابات کے نتائج برقرار رہیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پابندی عائد کی ہے۔ اپوزیشن نے بنجمن نیتن یاہو کی سابقہ حکومت کی عدالتی اصلاحات ختم کرنے اور اٹارنی جنرل کے اختیارات محدود کرنے والے قوانین واپس لینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔
نئے قوانین اور تحریکات کی تفصیلات
اپوزیشن نے میڈیا کے شعبے میں حکومتی کنٹرول بڑھانے والی قانون سازی منسوخ کرنے کے لیے بھی فوری اقدامات کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سات اکتوبر دو ہزار تیسرے کو حماس کے حملے سے متعلق سکیورٹی ناکامیوں کی تحقیقات کے لیے سرکاری کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔
یہ پیشرفت 27 اکتوبر کے انتخابات میں بنجمن نیتن یاہو کے پارلیمانی اکثریت کھونے کے بعد اپوزیشن کا پہلا بڑا سیاسی اقدام ہے۔ 7 اکتوبر دو ہزار تیسرے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے سرکاری کمیشن کا قیام ایک اہم قدم ہے جس سے ماضی کی ناکامیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔
لیکوڈ پارٹی کی تنقید اور سیاسی ردعمل
نیتن یاہو کی جماعت لیکوڈ نے نئے اسپیکر کے انتخاب پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے کنیسٹ کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ لیکوڈ پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ متان کہانا کو دہشت گردوں کے حامی ارکان کی حمایت سے منتخب کرایا گیا ہے جس سے پارلیمنٹ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics