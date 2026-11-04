اسرائیلی فوج نے قشم جزیرے پر حملوں میں اپنا کردار مسترد کر دیا
اسرائیلی فوج نے قشم جزیرے پر امریکی حملوں کی رپورٹس میں اپنے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کردی ہے۔ نیتن یاہو کی خطرات کی دھمکیوں کے باوجود تل ابیب کا واضح موقف۔
اسرائیلی فوج نے ایران ی جزیرے قشم پر ہونے والے امریکی حملوں کی میڈیا رپورٹس میں اپنے کسی بھی ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ یہ واضح موقف ایک ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
اسرائیل کی جانب سے کردار کی تردید
اسرائیلی فوج کے ذرائع نے آبنائے ہرمز میں واقع ایرانی جزیرے قشم پر خفیہ حملوں کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں میں تل ابیب کا کوئی کردار نہیں تھا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے اس جزیرے پر امریکی خفیہ کارروائی کی گئی ہے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
اس حوالے سے جب اسرائیلی فوج کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا یہاں تک کہ کیا اسرائیل ان کارروائیوں میں شامل تھا، تو انہوں نے انتہائی مختصر اور واضح جواب دیا کہ نہیں۔ یہ تردید اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ اسرائیلی حکام نے اس خاص واقعے میں اپنا نام الگ رکھا ہے۔
نیتن یاہو کی خطرات کی دھمکیوں کا پس منظر
اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو نے حال ہی میں ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ نیتن یاہو کے بیانات نے علاقائی طاقتوں کے درمیان سفارتی کشمکش کو مزید بڑھایا ہوا تھا۔
تاہم، قشم جزیرے پر رپورٹ کیے گئے حملوں میں کسی خفیہ یا براہِ راست کردار کی تردید کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے اپنے وزیراعظم کے خطرات آمیز بیانات اور عملی میدان میں اپنی شمولیت میں فرق واضح کیا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فوجی قیادت نے سفارتی یا خفیہ کارروائیوں میں اپنے آپ کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
امریکی میڈیا رپورٹس اور افواہوں کی حقیقت
امریکی میڈیا کی جانب سے سامنے آنے والی ان کارروائیوں کی تفصیلات اور ان کے مقاصد کے بارے میں مزید معلومات تاحال واضح نہیں ہیں۔ خبروں کے مطابق امریکی ذرائع نے جزیرے پر حملے کی خبر دی تھی، لیکن اب تک اس کے حتمی ثبوت یا مکمل تفصیلات عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں۔
امریکی میڈیا اداروں نے آبنائے ہرمز میں واقع ایرانی جزیرے قشم پر امریکا کے خفیہ حملوں کی خبریں دی تھیں، لیکن اسرائیلی فوج کے اس واضح انکار نے ان رپورٹس کی درستگی پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ اس صورتحال میں عالمی برادری انتظار کر رہی ہے کہ کیا امریکہ یا دیگر ذرائع اس واقعے کی مزید وضاحت کریں گے یا نہیں۔
علاقائی صورتحال اور آنے والے دن
اس واقعے سے قبل خطے میں دوسرے تنازعات بھی جاری تھے، جس میں مکہ مکرمہ پر ڈرون حملے اور سعودی اتحاد کے فضا میں تباہ کرنے کے دعویٰ جیسے اہم معاملات شامل تھے۔ ان واقعات نے علاقائی سلامتی کے منظر نامے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
ایران کے پارلیمانی سپیکر محمد باقر قالیباف نے مذاکرات کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ جنگ روکنے کی ذمہ داری اب امریکا پر ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ پرامن حل کے لیے پہل امریکی حکومت کو کرنی ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ایکسپریس میڈیا گروپ نے بھی اس قسم کی خبروں کی اشاعت کا حق محفوظ رکھا تھا، لیکن یہ معاملہ براہِ راست بین الاقوامی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔
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