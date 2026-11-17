اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر کمانڈر سمیر ابو یونس ہلاک
اسرائیلی فوج نے غزہ کے ضلع خان یونس میں حماس کے سینئر کمانڈر سمیر ابو یونس کو ہدف بنایا۔ سات اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کرنے والے ابو یونس کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔
اسرائیلی فوج نے اتوار کو اعلان کیا کہ اس کی فورسز نے حماس کے فوجی wing کے ایک سینئر جنگجو کو نشانہ بنایا ہے، جس کی تصدیق غزہ میں حماس کے ایک کمانڈر کی ہلاکت نے کی ہے۔ سمیر ابو یونس ، جو اسرائیل پر 7 اکتوبر، 2023 کے حملے کی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے، پیر کو ہلاک ہوئے، جو اسلام پسند تحریک کے القا صام بریگیڈز کے ایک بیان کے مطابق ہے۔
حماس کے کمانڈر کی ہلاکت کی تفصیلات
اسرائیلی فوج نے شین بیٹ (اندرونی سیکیورٹی ایجنسی) کے ساتھ مشترکہ بیان میں کہا کہ "ایک مختصر دیر قبل، آئی ڈی ایف اور شین بیٹ نے حماس کے فوجی wing کے ایک سینئر دہشتگرد کو مار گرایا۔" بیان میں کہا گیا کہ ابو یونس کے آگے والے کمانڈر کے ستمبر میں ہلاک ہونے کے بعد انہوں نے دو ماہ قبل القا صام کی رفاح بریگیڈ کا کمانڈ سنبھالا تھا۔ القا صام بریگیڈز نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ "وہ کل شام... ایک بدانتظامی قتل کی کارروائی میں ہلاک ہوئے۔"Also readپاکستان میں بے روزگاری کاoperativeظمی masla: State Bank of Pakistan کی رپورٹ
حکام اور ذرائع کی تصدیق اور مقام
ایک سیکیورٹی ذرائع نے ایس ایف پی کو آدھی رات کے فوراً بعد بتایا کہ ابو یونس کے خلاف "ابھی چند لمحات پہلے" خان یونس کے مغرب میں المواسی میں ایک حملے میں ہلاک ہوئے۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بصال نے ایس ایف پی کو بتایا کہ ایجنسی نے 53 سالہ ابو یونس کی لاش وصول کی ہے اور کہا ہے کہ غزہ کے جنوب میں ہوئے حملے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اتوار کی دوپہر میں جنازے کے دوران، سبز حماس جھنڈے میں لپٹی ہوئی لاش کے گرد بھیڑ جمع تھی، جس پر ایک ہتھیار رکھا ہوا تھا، جیسا کہ ایس ایف پی کے فلکیاتی ریکارڈ میں دکھایا گیا ہے۔
وقفے کے دوران تشدد کی شدت اور متنازعہ حملے
اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے پر اکتوبر 2025 میں نافذ ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جو دو سالہ جنگ کے بعد لائی گئی تھی جو 7 اکتوبر کے حملے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ اگرچہ امریکی سپورٹڈ ٹریس نے زیادہ تر جنگ کو کمزور کر دیا ہے، اسرائیل نے علاقے میں باقاعدہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں، ایس ایف پی کے صحافیوں کے مطابق غزہ کے جنوب میں حملوں میں شدت آئی ہے۔
صحت کی سہولیات پر حملے اور انسانی قیمت
جمعرات کو خان یونس میں ناصر ہسپتال میں بم دھماکے میں چھ لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جبکہ علاقے کے دیگر حصوں میں سات دیگر لوگ ہلاک ہوئے، یہاں تک کہ فلسطینی ایمرجنسی سروسز کے مطابق۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہسپتال پر ہونے والا حملہ حماس کے ایک سینئر افسر اور دوسرے گروپ کے مسلح wing کے دیگر اراکین کو نشانہ بنانے کے لیے تھا، جسے کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کرنے کا الزام اسرائیل نے لگایا۔ اسرائیل طویل عرصے سے حماس کو طبی مقامات پر فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگاتا رہا ہے، جسے حماس نے مسترد کر دیا ہے۔
وقفے کے بعد سے ہلاکتوں کا اعداد و شمار اور سیاسی صورتحال
وقفے کے آغاز کے بعد سے، غزہ میں 1600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جو ایس ایف پی کی ٹیلی، جو علاقے کی صحت کی وزارت کے ڈیٹا پر مبنی ہے، جو حماس کی نگرانی میں چلتی ہے اور اقوام متحدہ کے ذریعے معتبر مانی جاتی ہے۔ اسی عرصے میں، اسرائیلی فوج نے سات فوجیوں اور ایک شہری ٹھیکیدار کے نقصان کی رپورٹ کی ہے۔ سابق اسرائیلی آرمی چیف گادی آئزن کوٹ ابھی حکومتی اتحاد بنانے کی بات چیت میں مصروف ہیں، لیکن ان کے حریف، کیر ٹیکر پریمئیر بنیامین نتن یاہو، ملک کی فوجی کارروائیوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔
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