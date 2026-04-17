اسرائیل میں شہد کی مکھیوں کے بڑے جھنڈوں کا انکشاف: خوف، بحث اور سائنسی وضاحت

اسرائیل کے مختلف علاقوں میں شہد کی مکھیوں کے اچانک نمودار ہونے والے بڑے جھنڈوں نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ لوگ اسے قدرتی انتباہ قرار دے رہے ہیں جبکہ ماہرین ماحولیات اسے موسمی عمل بتا رہے ہیں۔
اسرائیل کے مختلف علاقوں میں شہد کی مکھیوں کے وسیع جھنڈوں کی اچانک نمودار ہونے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر صارفین کے مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں، کچھ اسے ایک غیر معمولی قدرتی واقعہ قرار دے رہے ہیں جبکہ متعدد افراد اسے اسرائیل کے لیے ایک 'قدرتی انتباہ' یا 'سزا' کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق، جنوبی اسرائیل کے شہر نیتیووت میں ہزاروں شہد کی مکھیاں ایک ساتھ اتر آئیں، جس کے باعث بازاروں اور تجارتی مراکز میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین نے اس منظر کو کسی فلمی یا 'قیامت خیز' منظر سے تشبیہ دی ہے، جہاں پرواز کرتی مکھیوں کے بڑے رش نے لوگوں کو اپنے گھروں اور دکانوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حکام نے فوری طور پر شہریوں اور کاروباری افراد کو ہدایت کی کہ وہ ممکنہ نقصان سے بچاؤ کے لیے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ بعض اطلاعات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مکھیوں کے ایک بڑے جھنڈ نے ایک فوجی طیارے کو اڑان بھرنے سے روک دیا، کیونکہ وہ اس کے انجن کے قریب جمع ہو گئی تھیں۔
سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے آراء کے تنوع کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے صارفین نے اس واقعے کو بائبل میں بیان کردہ واقعات سے جوڑتے ہوئے اسے 'آسمانی نشانی' قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے اسے اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ یا فطری ردعمل کے طور پر پیش کیا ہے۔ مختلف پوسٹس میں قدیم مذہبی حوالے بھی گردش کر رہے ہیں، جس نے اس واقعے کے گرد مزید بحث چھیڑ دی ہے۔ اس کے برعکس، ماہرینِ شہد بانی اور ماہرینِ ماحولیات اس معاملے کو ایک قدرتی عمل قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق، سال کے مخصوص موسم میں شہد کی مکھیاں بڑی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، جسے 'swarming' کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران، مکھیوں کا ایک بڑا گروہ اپنی ملکہ کے گرد جمع ہو کر نئی رہائش گاہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ منظر غیر معمولی اور خوفناک محسوس ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسی مکھیاں حملہ آور نہیں ہوتیں بلکہ عارضی طور پر آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ گرم موسم اور بہار کے آغاز میں پھولوں کی کثرت بھی ایسے جھنڈوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس طرح، جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پر اس واقعے کو مختلف مذہبی اور جذباتی زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے، وہیں سائنسی نقطہ نظر کے مطابق یہ ایک قدرتی موسمی عمل ہے، جسے غیر معمولی ضرور کہا جا سکتا ہے مگر پراسرار یا ماورائی قرار دینا درست نہیں۔
یہ واقعہ محض ایک فلائٹ رکاوٹ کا سبب نہیں بنا بلکہ اس نے وسیع پیمانے پر تشویش اور تجسس کو جنم دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر دیکھا جانے والا ایک جملہ 'Israeli military planes are experiencing serious issues, with many unable to fly, after the largest swarm of bees in recorded history descended on Israel' اس صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید برآں، 'A SECOND BIBLICAL PLAGUE IS HITTING ISRAEL First it was crows. Now bees are swarming the 'Chosen Ones'' جیسے تبصرے اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کو نمایاں کرتے ہیں۔ اگرچہ ان تاثرات کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، لیکن یہ انسانی نفسیات اور فطری واقعات پر مذہبی تشریحات کے اثر کو اجاگر کرتے ہیں
