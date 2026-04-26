اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، وزیراعظم نیتنیاہو نے سخت کارروائی کا حکم دیا

اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو نے لبنانی حزب اللہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے فوج کو سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میکسیکو کی صدر شیینبوم نے ٹرمپ کے اجتماع پر فائرنگ کے واقعہ پر مذمت کا اظہار کیا ہے۔
میکسیکو سٹی: میکسیکو کی صدر شیینبوم نے ٹرمپ کے اجتماع پر فائرنگ کے واقعہ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ صدر شیینبوم نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میکسیکو کی حکومت تشدد کے خلاف اپنی پالیسی پر قائم رہے گی اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ اسرائیل اور لبنانی حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو نے لبنانی حزب اللہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے فوج کو لبنانی حزب اللہ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک مختصر بیان کے مطابق، وزیراعظم نے اسرائیلی دفاعی افواج (IDF) کو لبنان میں حزب اللہ کے اہداف پر زبردستی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم اس وقت جاری کیا گیا جب فوج نے کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ اس گروپ نے اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جو اس ہفتے کے شروع میں بڑھائی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی لبنان میں 15 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں تین وہ بھی شامل ہیں جو ہتھیاروں سے لدے ہوئے ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ فوج نے مزید الزام لگایا کہ عسکریت پسندوں نے قنطرہ علاقے میں IDF کے فوجیوں پر دھماکہ خیز ڈرون داغے جو فوجیوں کے قریب پھٹ گئے لیکن کسی کو زخمی نہیں ہوئے۔ فوج نے یہ بھی بتایا کہ انہیں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ایک ذخیرے میں اینٹی ٹینک میزائل کا ایک ذخیرہ ملا ہے اور ایک زیر زمین شافٹ میں کلاشنکوف رائفلیں موجود تھیں۔ یہ تازہ ترین واقعہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں، سرحد کے قریب فائرنگ اور راکٹ حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے حملوں میں مزید اضافہ ہوا تو وہ اس کا سخت جواب دے گا۔ دوسری جانب، حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس صورتحال نے خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے دونوں فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعے کے حل پر زور دیا ہے۔ تاہم، اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی رہی تو یہ ایک بڑے تنازعے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے زیر استعمال انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو ناکام بنایا ہے۔ فوج نے مزید کہا کہ وہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ تاہم، حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صرف دفاعی کارروائیاں کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی جارہیتیوں کا جواب دینے کے لیے مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ شام میں ایران کی بڑھتی ہوئی موجودگی بھی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران شام میں حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور اس کے ذریعے لبنان میں اپنی اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے شام میں ایران کے فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کو لبنان میں اپنی موجودگی بڑھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوسری جانب، ایران نے اسرائیل کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شام میں صرف مشاورتی کردار ادا کر رہا ہے
