اسرائیلی فوجی کی میریم مقدس کے مجسمے کی بے حرمتی، عالمی سطح پر شدید ردعمل

جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی کی جانب سے مذہبی مجسمے کی بے حرمتی کی تصویر سامنے آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذہبی مقامات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔
جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار کی جانب سے مذہبی جذبات کی شدید توہین کا واقعہ سامنے آیا ہے جس کے بعد عالمی سطح پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک تصویر میں ایک اسرائیلی فوجی کو دیکھا جا سکتا ہے جس نے حضرت میریم کے مجسمے کے منہ میں سگریٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ تصویر حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے جس کے بعد اسرائیلی فوجی قیادت نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایک باقاعدہ تحقیقاتی انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس میں ملوث فوجی کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم، اس اقدام سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر شدید تنقید شروع ہو چکی ہے اور لوگوں نے اسے مذہبی علامتوں پر براہ راست حملے کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک انفرادی غلطی ہے بلکہ اس نے خطے میں مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے نئے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ واقعہ کسی اتفاقیہ حادثے کا نتیجہ نہیں لگتا بلکہ یہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مذہبی مقامات اور شہری املاک کی مسلسل تباہی کے ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ گزشتہ ماہ بھی اسی گاؤں سے ایک اور تصویر سامنے آئی تھی جس میں ایک اسرائیلی فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ لبنانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے علاقے کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس میں پانی کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والے سولر پینلز کو بلڈوزر کے ذریعے تباہ کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی گھروں، سڑکوں اور زیتون کے درختوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ حزب اللہ کے جنگجوؤں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عمل میں عام شہریوں کی زندگیوں اور ان کی مذہبی و ثقافتی میراث کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ مقامی آبادی اس رویے کو انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس صورتحال نے فلسطین اور اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں مسیحیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بھی نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مذہبی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں مسیحی پادریوں، زائرین اور عام مسیحی شہریوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں جن میں مذہبی مقامات کے قریب تشدد اور بدتمیزی کے واقعات درج ہیں۔ ایک حالیہ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے ایک نن کو زمین پر گرا دیا اور پھر اسے ٹھوکریں ماریں، جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے مداخلت کر کے اسے بچایا۔ اگرچہ اسرائیلی فوج نے ماضی میں کچھ فوجیوں کو ایسی حرکتوں پر سزا دی ہے، جن میں جنگی ڈیوٹی سے ہٹانا اور جیل بھیجنا شامل تھا، لیکن یہ اقدامات نظامی تبدیلی لانے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے ہیں اور فوجیوں میں نظم و ضبط کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ مزید برآں، غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر بین الاقوامی برادری کی سخت تنقید جاری ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج کی جوابدہی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، خاص طور پر جب بات شہری ہلاکتوں اور مذہبی مقامات کی تباہی کی ہو۔ غزہ میں جاری تنازع کے دوران سینکڑوں مساجد اور متعدد چرچ تباہ یا شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں، جن میں کئی تاریخی عمارات بھی شامل ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپوں کے دوران بھی مذہبی رہنماؤں اور شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنگ کے بہانے پر مذہبی اور ثقافتی شناختوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دنیا بھر کے انسانی حقوق کے گروپ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی کارروائیوں کی عالمی سطح پر تحقیقات کی جائیں تاکہ مستقبل میں مذہبی مقامات کی حرمت برقرار رکھی جا سکے.
