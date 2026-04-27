اسرائیل نے صومالی لینڈ میں اپنے پہلے سفیر کے تقرر کی منظوری دے دی، سفارتی تعلقات میں پیشرفت

اسرائیل نے خود ساختہ ریاست صومالی لینڈ میں اپنے پہلے سفیر کے تقرر کی منظوری دے دی ہے، جسے دونوں کے درمیان بڑھتے سفارتی تعلقات میں ایک اہم پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل ی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے مائیکل لوٹم کو صومالی لینڈ میں اپنا پہلا سفیر مقرر کیا ہے۔ وہ اس وقت افریقہ کے لیے اسرائیل کے اقتصادی نمائندے کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس سے قبل آذربائیجان، کینیا اور قازقستان میں بطور سفیر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ یہ تقرری گزشتہ سال دونوں کے درمیان قائم ہونے والے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی کوشش کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو نے دسمبر 2025 میں صومالی لینڈ کو ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اقدام پر متعدد مسلم ممالک نے شدید ردعمل دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا اور خطے میں اس کے ممکنہ اثرات پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ صومالی لینڈ نے 1991 میں صومالیہ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور تب سے وہ عملی طور پر خودمختار حیثیت رکھتا ہے، تاہم عالمی سطح پر اسے ابھی تک صومالیہ کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے اور اسے محدود یا کوئی بین الاقوامی تسلیم حاصل نہیں۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل کا یہ اقدام مشرقی افریقہ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی ایک بڑی سفارتی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک نئی سفارتی فرصت ہے بلکہ صومالی لینڈ کے لیے بھی بین الاقوامی سطح پر تسلیمیت حاصل کرنے کی ایک اہم قدم ہے۔ تاہم، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ اقدام خطے میں سیاسی تناؤ کو مزید بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر جب کہ متعدد مسلم ممالک نے پہلے ہی اسرائیل کے اس اقدام کو شدید ردعمل سے جواہر کیا ہے۔ صومالی لینڈ کی خودمختاری کا مسئلہ ابھی تک عالمی سطح پر بحث کا موضوع ہے، اور اسرائیل کا یہ اقدام اسے مزید معقد کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ اقدام نہ صرف سفارتی بلکہ اقتصادی طور پر بھی اہم ہے، کیونکہ صومالی لینڈ ایک اہم بحری گذرگاہ پر واقع ہے جو عالمی تجارت کے لیے ضروری ہے۔ یہ اقدام اسرائیل کے لیے ایک نئی اقتصادی فرصت بھی پیش کر سکتا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ افریقہ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
Punjab Assembly session on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
قومی اسمبلی: پاکستان نیوی ترمیمی بل اور ایکسپلوسیوز ایکٹ متفقہ طور پر منظورپاکستان نیوی ترمیمی بل 2025ء وزیر دفاع خواجہ آصف نے اور ایکسپلوسیوز ترمیمی بل 2025ء طارق فضل چوہدری نے پیش کیا
National Assembly passes Rs 17.57tr budget for fiscal year 2025-26The National Assembly has approved federal budget for the upcoming fiscal year 2025-26, passing the Finance Bill 2025 with a majority vote.
2025 East Asia Marine Expo opens in Qingdao West Coast New AreaThe 2025 East Asia Marine Expo opened at Qingdao Cosmopolitan Exposition in the city’s West Coast New Area, serving as a key side event to the 2025 Global Marine Development Forum.
Behbood savings certificates profit rates for December 2025 announcedThe profit rates were last revised in November 2025 and remain unchanged for December 2025.
