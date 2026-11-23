اسرائیل کی فلائی دبئی کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی منظوری
اسرائیل نے فلائی دبئی کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو 30 ستمبر کے واقعے کے بعد معطل تھیں۔ حتمی تاریخ کا اعلان ابھی باقی ہے۔
اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی فلائی دبئی کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ میری ریگیو نے پیر کو اس فیصلے کی منظوری دی۔
یہ پروازیں 30 ستمبر کو پیش آنے والے ایک سنگین واقعے کے بعد معطل کی گئی تھیں۔ اس فیصلے کا تعلق دبئی اور تل ابیب کے درمیان فلائی دبئی کی پروازوں کی بحالی سے ہے، جس کے لیے اسرائیلی حکام اور اماراتی فضائی حکام کے درمیان رابطے ہوئے تھے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
فلائی دبئی کی پروازوں کی بحالی کا طریقہ کار
اسرائیلی وزارتِ ٹرانسپورٹ کے مطابق اماراتی حکام کے ساتھ طے پانے والے نئے انتظامات پر عمل درآمد کے بعد ہی پروازیں بحال ہو سکیں گی۔ یہ شرط بحالی کے عمل کا بنیادی حصہ ہے۔
اس سے قبل اسرائیلی وزارتِ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ حکام کا ایک وفد دبئی گیا تھا۔ وفد نے دبئی میں اماراتی فضائی حکام کے ساتھ سکیورٹی انتظامات اور پروازوں کی بحالی پر بات چیت کی۔
یہ مذاکرات اس بات پر مرکوز رہے کہ معطل سروس دوبارہ کس طرح شروع کی جائے۔ دونوں فریقوں کے درمیان طے پانے والے انتظامات ہی اب پروازوں کی واپسی کی بنیاد ہیں۔
واقعے کی تفصیلات اور پائلٹ پر الزامات
یاد رہے کہ دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں شریک پائلٹ پر الزام ہے کہ اس نے کپتان پر حملہ کیا۔ الزام کے مطابق اس نے طیارے کا کنٹرول حاصل کرکے اسے گرانے کی کوشش کی۔
اس دوران مسافروں اور عملے نے مداخلت کرکے مبینہ حملہ آور کو قابو کیا۔ طیارے میں موجود دیگر پائلٹوں نے جہاز کو سنبھالا اور اسے سعودی عرب کے شہر تبوک میں ہنگامی طور پر اتار لیا۔
واقعے میں کوئی مسافر ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کے پائلٹس کی جانچ پڑتال اور سکیورٹی انتظامات پر سوالات اٹھائے تھے۔
اسرائیلی حکام کا مؤقف اور سکیورٹی سوالات
اسرائیلی وزارتِ ٹرانسپورٹ کے مؤقف کے مطابق سکیورٹی کے نئے انتظامات پر عمل درآمد ہی پروازوں کی بحالی کی بنیادی شرط ہے۔ وزارت نے اسی بنیاد پر فلائی دبئی کی پروازوں کی منظوری دی۔
واقعے کے بعد غیر ملکی فضائی کمپنیوں کے پائلٹس کی جانچ پڑتال پر سوالات اٹھائے گئے۔ یہ سوالات اس بات سے جڑے ہیں کہ اسرائیلی فضائی حدود میں آنے والی غیر ملکی پروازوں کے لیے سکیورٹی کے معیار کیسے یقینی بنائے جائیں۔
فلائی دبئی سے متعلق فیصلہ اسی پس منظر میں سامنے آیا ہے، جس میں سکیورٹی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسرائیلی حکام کی توجہ اب اس بات پر ہے کہ طے شدہ انتظامات پر کس طرح عمل کیا جائے۔
مسافروں کے لیے پروازوں کی بحالی کی توقعات
اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلائی دبئی کی پروازیں ایک سے دو ہفتوں میں دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ تاہم حتمی تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔
پروازوں کی معطلی سے دبئی اور تل ابیب کے درمیان براہ راست فضائی سفر متاثر رہا۔ اب مسافروں کی نظریں اس بات پر ہیں کہ بحالی کی تاریخ کب سامنے آتی ہے۔
مسافروں کو تازہ اعلان کے لیے فلائی دبئی اور متعلقہ حکام کی جانب سے جاری ہونے والی معلومات پر نظر رکھنی ہوگی۔ حتمی تاریخ سامنے آنے کے بعد ہی سفری منصوبہ بندی ممکن ہو سکے گی۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy