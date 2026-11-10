اسعد محمود کے دور میں ڈی آئی خان کی 5 سڑکوں کے ٹھیکوں پر نئے سوالات
اسعد محمود کے دورِ وزارت میں ڈی آئی خان کی پانچ سڑکوں کے ٹھیکیداروں میں تبدیلی اور تقریباً 427 فیصد اضافی لاگت کے دعوے سامنے آنے پر مالی بے ضابطگیوں کے سوالات اٹھ گئے ہیں۔
جمعیت علمائے اسلام ف کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن اور ان کے خاندان کے گرد مالی بے ضابطگیوں سے متعلق نئے سوالات اٹھ گئے ہیں، جب کہ اسعد محمود کے دورِ وزارت میں ڈی آئی خان کی 5 سڑکوں کے منصوبوں کے ٹھیکوں اور ٹھیکیداروں کی تفصیلات منظرِعام پر آگئی ہیں۔ یہ انکشافات ایک رپورٹ کے ذریعے سامنے آئے ہیں، جس میں حاصل شدہ دستاویزات کا حوالہ دیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسعد محمود کے دورِ وزارتِ مواصلات، جو 19 اپریل 2022 سے 10 اگست 2023 تک رہا، میں ڈی آئی خان کے پانچ اہم سڑکوں کے منصوبوں کی دوبارہ ٹینڈرنگ اور ٹھیکوں کی منظوری پر سنگین مالی اور انتظامی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ دستاویزات میں منصوبوں کے غیرمعمولی مالی اضافے اور 2014 و 2022 کے ٹھیکیداروں کے ناموں میں تبدیلی کی تفصیلات درج ہیں۔Also readGovt's plan successful as 427 Pakistanis reach Sudan port safely
ٹھیکیداروں کی تبدیلی اور لاگت میں غیرمعمولی اضافہ
فراہم کردہ تقابلی دستاویز کے مطابق CSR-2014 ریکارڈ میں پانچ میں سے چار منصوبوں کے لیے رستم ایسوسی ایٹس اور نصراللہ خان میاں خیل کا جوائنٹ وینچر درج ہے، جب کہ ایک منصوبے میں ٹھیکیدار کے طور پر حزب اللہ خان گنڈاپور کا نام موجود ہے۔ اس کے برعکس CSR-2022 کی دستاویز میں تمام پانچوں منصوبوں کے لیے سلطان محمود اینڈ کمپنی کے جوائنٹ وینچر کا نام سامنے آتا ہے۔
منصوبوں میں بائی پاس، N-50 (لچھرہ تا مسن موڑ)، N-55 (قریشی موڑ تا نائیویلہ) اور NH-55 (قریشی موڑ تا مریالی) شامل ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پانچوں منصوبوں کے لیے CSR-2022 کے سرکاری نرخ موجود ہونے کے باوجود ٹھیکے تخمینی لاگتوں سے کہیں زیادہ قیمت پر منظور کیے گئے۔ ایک دستاویز میں اضافی لاگت تقریباً 427 فیصد بتائی گئی ہے۔
ٹینڈرنگ کے طریقہ کار پر اٹھنے والے سوالات
سوالات کا مرکز یہ ہے کہ کیا تمام پانچ منصوبوں کی دوبارہ ٹینڈرنگ کھلے اور مسابقتی طریقہ کار کے تحت ہوئی۔ رپورٹ میں پوچھا گیا ہے کہ کتنے ٹھیکیداروں نے بولیاں جمع کرائیں اور کامیاب بولی دہندگان کا انتخاب کن بنیادوں پر کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق سابقہ ٹھیکیداروں کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی، ان کے قانونی تنازعات اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹیٹس کو آرڈر کی موجودگی میں نئے ٹھیکوں کی منظوری کا قانونی جواز بھی زیرِبحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ نئے ٹھیکیداروں کے پیش کردہ نرخوں کا آزادانہ تکنیکی اور مالی جائزہ لیا گیا تھا یا نہیں، اور اگر لیا گیا تو اس کی رپورٹ کہاں ہے۔
آڈٹ اور تحقیقات کے مطالبات
رپورٹ میں ان پانچ منصوبوں کے مکمل ٹینڈر ریکارڈ، ٹھیکیداروں کی ملکیتی تفصیلات، منظوریوں اور ادائیگیوں کا غیرجانب دارانہ فرانزک آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ معلوم کرنا بتایا گیا ہے کہ عوامی پیسے کا استعمال قواعد کے مطابق کیوں نہیں ہوا۔
اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا نیب اور ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کر کے کسی ممکنہ مالی بے ضابطگی اور ذمہ داروں کا تعین کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق SMC جوائنٹ وینچر کے مالکان، شراکت داروں اور اصل مستفید ہونے والے افراد کی تفصیلات عوام کے سامنے لانے کا معاملہ بھی اہم ہے۔ تاہم ان الزامات پر متعلقہ حکام یا فریقین کا مؤقف اس رپورٹ میں شامل نہیں، اس لیے تمام دعوے رپورٹ کے حوالے سے ہی پیش کیے جا رہے ہیں۔
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