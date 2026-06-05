اسلام آباد: اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچوں کے rights کی حفاظت کے لیے ZARA ایکٹ 2020 کے نف斛_SHIFT کے حوالے سے انسانی حقوق وزارت سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ عدالت نے وزارت کو ZARA Agency کے ڈھانچے، مقرر کردہ خالی مقامات، تقرریں اور کارکردگی سمیت متعدد پوائنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا ہدایت کیا۔
اسلامाआباد ہائی کوٹ (آئی ایچ سی) نے جمعہ کو بچوں کی حفاظت کے لیے قائم_settings_authority کے کام کرنے کے حوالے سے انسانی حقوق وزارت سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے شہری سنیلا خورم کی جانب سے فائل کردہ عوامی مفاد کی پٹیشن پر لکحتی فرمان جاری کیا۔ عدالت نے انسانی حقوق وزارت کو زینب Alert Response and Recovery Act (ZARA) 2020 کی نف斛_SHIFT کے بارے میں مکمل تفاصils جمع کرانے کا ہدایت کیا۔ اس کے مطابق، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے 2022 سے 2025 کے درمیان بچوں کے استحکام اور لاپتہ ہونے کے واقعات کی رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق، ان تین سالوں میں 562 مقدمات درج ہوئے۔ انسانی حقوق وزارت نے عدالت کو بتایا کہ ZARA ایکٹ 2020 کے نف斛_SHIFT کے بعد متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ زینب ایکٹ بچوں کے حقوق کی حفاظت، تشدد،اغوا اور استحصال سے بچاؤ اور یہ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے زینب Alert Response and Recovery Agency کے قیام کے تحت سیکشن 3 کے تحت ادارہ جذباتی ڈھانچہ، منظور شدہ خالی مقامات، تقرریں اور کارکردگی کی تفصیلات مانگنی۔ عدالت نے بھی پوچھا کہ زینب Alert جاری کرنے کے لیے کیا ادارہ نظام بنایا گیا ہے اور کیا معیاری آپریٹنگ طریقہ کار تیار ہیں۔ آئی ایچ سی نے مزید پوچھا کہ لاپتہ یا اغوا ہونے والے بچوں کے بارے میں معلومات موصول کرنے اور ریکارڈ کرنے اور ZARA ڈیٹا بیس میں اپ لوڈ کرنے کے لیے کیا نظام قائم ہے اور کیا یہ ڈیٹا بیس اسلام آباد پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں سے منسلک ہے۔ عدالت نے مقدمے کے تحت غافلgovernment افسران پر Mercilessurous قوانین کے تحت مقدمات کی تعداد، ZARA ایکٹ کے تمامolinaries پورے پاکستان میں نف斛_SHIFT اور نگرانی کے اقدامات، اور اسلام آباد_child Protection Advisory Board کے قیام کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کیں۔ عدالت نے بھی جانچا کہ ZARA اور اسلام آباد پولیس کے درمیان SYNCInformation Sharing اور legal نف斛_SHIFT کے liے کیا institutional طریقہ کار ہے اور لاپتہ یا اغوا ہونے والے بچوں کی رپورٹ موصول ہوتے ہی فوری معلومات منتقل اور زینب Alert جاری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عدالت نے انسانی حقوق وزارت کا نامزد افسرانہ بھرنا ا originals کو过来的 عدالت میں پیش ہونا اور ZARA Authority کے Director General کی شخصی موجودگی کی ہدایت کی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ساری سوالات کے جوابات تفصیلی رپورٹ کے ساتھ متعلقہ دستاویزات کے ساتھ next hearing سے پہلے جمع کروائے جائیں اور مقدمے کی gaading کر دی.
اسلامाआباد ہائی کوٹ (آئی ایچ سی) نے جمعہ کو بچوں کی حفاظت کے لیے قائم_settings_authority کے کام کرنے کے حوالے سے انسانی حقوق وزارت سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے شہری سنیلا خورم کی جانب سے فائل کردہ عوامی مفاد کی پٹیشن پر لکحتی فرمان جاری کیا۔ عدالت نے انسانی حقوق وزارت کو زینب Alert Response and Recovery Act (ZARA) 2020 کی نف斛_SHIFT کے بارے میں مکمل تفاصils جمع کرانے کا ہدایت کیا۔ اس کے مطابق، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے 2022 سے 2025 کے درمیان بچوں کے استحکام اور لاپتہ ہونے کے واقعات کی رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق، ان تین سالوں میں 562 مقدمات درج ہوئے۔ انسانی حقوق وزارت نے عدالت کو بتایا کہ ZARA ایکٹ 2020 کے نف斛_SHIFT کے بعد متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ زینب ایکٹ بچوں کے حقوق کی حفاظت، تشدد،اغوا اور استحصال سے بچاؤ اور یہ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے زینب Alert Response and Recovery Agency کے قیام کے تحت سیکشن 3 کے تحت ادارہ جذباتی ڈھانچہ، منظور شدہ خالی مقامات، تقرریں اور کارکردگی کی تفصیلات مانگنی۔ عدالت نے بھی پوچھا کہ زینب Alert جاری کرنے کے لیے کیا ادارہ نظام بنایا گیا ہے اور کیا معیاری آپریٹنگ طریقہ کار تیار ہیں۔ آئی ایچ سی نے مزید پوچھا کہ لاپتہ یا اغوا ہونے والے بچوں کے بارے میں معلومات موصول کرنے اور ریکارڈ کرنے اور ZARA ڈیٹا بیس میں اپ لوڈ کرنے کے لیے کیا نظام قائم ہے اور کیا یہ ڈیٹا بیس اسلام آباد پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں سے منسلک ہے۔ عدالت نے مقدمے کے تحت غافلgovernment افسران پر Mercilessurous قوانین کے تحت مقدمات کی تعداد، ZARA ایکٹ کے تمامolinaries پورے پاکستان میں نف斛_SHIFT اور نگرانی کے اقدامات، اور اسلام آباد_child Protection Advisory Board کے قیام کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کیں۔ عدالت نے بھی جانچا کہ ZARA اور اسلام آباد پولیس کے درمیان SYNCInformation Sharing اور legal نف斛_SHIFT کے liے کیا institutional طریقہ کار ہے اور لاپتہ یا اغوا ہونے والے بچوں کی رپورٹ موصول ہوتے ہی فوری معلومات منتقل اور زینب Alert جاری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عدالت نے انسانی حقوق وزارت کا نامزد افسرانہ بھرنا ا originals کو过来的 عدالت میں پیش ہونا اور ZARA Authority کے Director General کی شخصی موجودگی کی ہدایت کی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ساری سوالات کے جوابات تفصیلی رپورٹ کے ساتھ متعلقہ دستاویزات کے ساتھ next hearing سے پہلے جمع کروائے جائیں اور مقدمے کی gaading کر دی
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