اسلام آباد ہوٹلز کے لیے سستا قرضہ اسکیم کا جائزہ
حکومت نے اسلام آباد کے نجی ہوٹلوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کے لیے کم سود پر طویل مدتی قرضے فراہم کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد ایس سی او سربراہی اجلاس 2027 کی تیاری ہے۔
حکومتِ پاکستان نے اسلام آباد میں ہو رہے ایس سی او سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں شہر کے نجی ہوٹل مالکان کے لیے مالی مدد کے ایک نئے منصوبے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس اہم قدم کے تحت نجی ہوٹل مالکان کو سستے اور طویل مدتی قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے وزیراعظم کو بھیجے گئے خط میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تجارتی بینکوں کو ایسی خصوصی اسکیم متعارف کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس
ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت رواں ہفتے منعقدہ اجلاس میں مالیاتی منصوبے کی حتمی شکل دینے کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں یہ بات سامنے آئی کہ ضابطہ کار کی عدم موجودگی کی وجہ سے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ مختلف وزارتوں کی جانب سے اعتراضات ابھرے ہیں جن میں خاص طور پر نجی کاروباری اداروں کو رعایتی قرضے فراہم کرنے کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے گئے۔Also readPakistan, Germany conclude strategic dialogue on development cooperation
ہوٹل مالکان کو خصوصی مالیاتی مدد
وزارت داخلہ کی تجویز کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کمرشل بینکوں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ اسلام آباد کے نجی ہوٹل مالکان اور سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اسکیم متعارف کرائیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد زیر تعمیر اور نامکمل ہوٹلوں کی تکمیل، مہمان نوازی کی سہولیات میں اضافہ، اور شہر میں رہائشی سہولیات کی بہتری ہے۔
بینکنگ شرح سود اور منصوبے کی لاگت
فی الحال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کے لیے شرح سود 12 فیصد مقرر کر رکھی ہے، جبکہ عام قرض دہندگان کو اس سے زیادہ شرح پر قرضے ملتے ہیں۔ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 15 سے 20 ارب روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، تاہم حتمی لاگت قرض حاصل کرنے والوں کی تعداد اور شرح سود کے تعین سے مشروط ہوگی۔
سیکیورٹی انتظامات اور بین الاقوامی اجتماع
حکومت نے اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے 9 ارب 60 کروڑ کی لاگت سے 45 بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ایس سی او سربراہی اجلاس اگست اور ستمبر 2027 کے دوران اسلام آباد میں منعقد ہونے والا ہے۔ یہ 1973 کے اسلامی سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان میں ہونے والا سب سے اہم اور اعلیٰ سطح کا بین الاقوامی اجتماع ہوگا۔
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