اسلامی نظریاتی کونسل نے سندھ حکومت کے ہیومن ملک بینک بل کو منظور کیا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ازواجی اثاثوں کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا اور چیف جسٹس اور اسپیکر کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور بھارت کے الزامات کو مسترد کردیا گیا۔
اسلامی نظریاتی کونسل نے سندھ حکومت کے ہیومن ملک بینک سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے، جس سے صوبے میں انسانی اعضاء کے عطیہ اور پیوندکاری کے لیے قانونی راہ ہموار ہو جائے گی۔ کونسل نے اس بل کی گہری چھان بین کی اور اسلامی اصولوں کے مطابق تمام پہلوؤں کو جائزہ لینے کے بعد اسے منظور کیا۔ اس منظوری سے سندھ میں انسانی اعضاء کے عطیہ کے عمل کو منظم کرنے اور ضرورت مند افراد کو زندگی بخشنے میں مدد ملے گی۔ تاہم، اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ازواجی اثاثوں سے متعلق حالیہ فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کونسل کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ اسلامی تعلیمات اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ کونسل نے اس فیصلے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو باضابطہ طور پر خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان خطوط میں فیصلے کے اثرات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے تناقضات کو اجاگر کیا جائے گا۔ کونسل کا ارادہ ہے کہ اس معاملے پر دوبارہ غور کیا جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا 245 واں اجلاس آن لائن منعقد ہوا جس کی صدارت علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی نے کی۔ اجلاس میں افواج پاکستان کو معرکۂ حق کے سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور پیشہ ورانہ مہارت، قربانی اور ملک کی حفاظت میں ان کے کردار کو سراہا گیا۔ خاص طور پر، جنرل عاصم منیر اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت کو بھی اجلاس میں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں پہلگام واقعہ 2025ء کو بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا گیا اور بھارت کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ کونسل نے واضح طور پر کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو ایک تاریخی فتح قرار دیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم کو سراہا گیا۔ اجلاس میں علامہ طاہر محمود اشرفی کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ کونسل نے کہا کہ قانون کا عمل دخل ہونا چاہیے اور کسی بھی مجرم کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں انٹر میڈیٹ امتحانات کے آغاز سے چند گھنٹے قبل نقل اور ایجنٹ مافیا کی جانب سے بورڈ کے حکام پر تشدد کی خبر پر بھی کونسل نے گہری مذمت کا اظہار کیا۔ کونسل نے کہا کہ تعلیمی نظام کو بدنام کرنے اور امتحانات کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے۔ ایکسپریس نیوز، جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے، نے اس خبر کو تفصیل سے شائع کیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر ملک اور قوم کے لیے اہم ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں اور ملک کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالتی ہے.
اسلامی نظریاتی کونسل نے سندھ حکومت کے ہیومن ملک بینک سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے، جس سے صوبے میں انسانی اعضاء کے عطیہ اور پیوندکاری کے لیے قانونی راہ ہموار ہو جائے گی۔ کونسل نے اس بل کی گہری چھان بین کی اور اسلامی اصولوں کے مطابق تمام پہلوؤں کو جائزہ لینے کے بعد اسے منظور کیا۔ اس منظوری سے سندھ میں انسانی اعضاء کے عطیہ کے عمل کو منظم کرنے اور ضرورت مند افراد کو زندگی بخشنے میں مدد ملے گی۔ تاہم، اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ازواجی اثاثوں سے متعلق حالیہ فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کونسل کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ اسلامی تعلیمات اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ کونسل نے اس فیصلے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو باضابطہ طور پر خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان خطوط میں فیصلے کے اثرات اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے تناقضات کو اجاگر کیا جائے گا۔ کونسل کا ارادہ ہے کہ اس معاملے پر دوبارہ غور کیا جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا 245 واں اجلاس آن لائن منعقد ہوا جس کی صدارت علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی نے کی۔ اجلاس میں افواج پاکستان کو معرکۂ حق کے سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور پیشہ ورانہ مہارت، قربانی اور ملک کی حفاظت میں ان کے کردار کو سراہا گیا۔ خاص طور پر، جنرل عاصم منیر اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت کو بھی اجلاس میں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں پہلگام واقعہ 2025ء کو بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا گیا اور بھارت کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ کونسل نے واضح طور پر کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو ایک تاریخی فتح قرار دیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عزم کو سراہا گیا۔ اجلاس میں علامہ طاہر محمود اشرفی کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ کونسل نے کہا کہ قانون کا عمل دخل ہونا چاہیے اور کسی بھی مجرم کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں انٹر میڈیٹ امتحانات کے آغاز سے چند گھنٹے قبل نقل اور ایجنٹ مافیا کی جانب سے بورڈ کے حکام پر تشدد کی خبر پر بھی کونسل نے گہری مذمت کا اظہار کیا۔ کونسل نے کہا کہ تعلیمی نظام کو بدنام کرنے اور امتحانات کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے۔ ایکسپریس نیوز، جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے، نے اس خبر کو تفصیل سے شائع کیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر ملک اور قوم کے لیے اہم ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں اور ملک کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالتی ہے
اسلامی نظریاتی کونسل ہیومن ملک بینک ازواجی اثاثے اسلام آباد ہائی کورٹ افواج پاکستان بھارت پہلگام واقعہ آپریشن بنیان مرصوص