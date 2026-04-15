اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا یوسف قتل کیس کی منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا

اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا یوسف قتل کیس کی سماعت کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جس میں مبینہ جانبداری اور غیر منصفانہ کارروائیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم عمر حیات کی جانب سے سنا یوسف قتل کیس کی سماعت کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جس میں مبینہ جانبداری اور غیر منصفانہ کارروائیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔
24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، سماعت کے دوران چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے دونوں فریقین کے دلائل سنے اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمر حیات کے وکیل صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ کا رویہ غیر منصفانہ اور جانبدار رہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں جرح کرنے کا مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ التواء کی درخواست نہ ہونے کے باوجود، کارروائیوں میں تیزی لائی گئی، بشمول ایسی مثالیں جہاں ایک ریاستی وکیل کو محدود وقت میں جرح مکمل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ دفاع نے پہلے کی جرح کی کارروائیوں کو کالعدم قرار دینے اور نیا موقع فراہم کرنے کی بھی درخواست کی، اس بات پر زور دیا کہ موجودہ ٹرائل کورٹ پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے۔
دوسری جانب، مدعی کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ دفاع نے بار بار التواء مانگا اور یہاں تک کہ ٹرائل جج پر اعتراض کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ماڈل کورٹ نے پہلے ہی ملزم کو بھرپور سہولت اور مواقع فراہم کیے ہیں۔ چیف جسٹس نے مشاہدہ کیا کہ ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ کی ہدایات کے تحت کام کرنے والی ایک ماڈل کورٹ ہے اور سوال کیا کہ دفاعی وکیل کے رویے کو دیکھتے ہوئے کارروائی کیسے آسانی سے جاری رہ سکتی ہے۔ عدالت نے ٹرائل کے دوران اٹھائے گئے التواء اور طریقہ کار کے اعتراضات پر بھی تبصرہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام دلائل سننے کے بعد منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔
اس کیس میں ہونے والی پیش رفت اور عدالتی کارروائیوں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ عدالت کا فیصلہ جلد متوقع ہے، جس سے کیس کے مستقبل کا تعین ہو گا۔ یہ واقعہ قانونی نظام میں اعتماد اور منصفانہ سماعت کے تصور کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
عدالتی کارروائیوں کے دوران، دونوں فریقین نے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے۔ دفاعی وکیل نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزم کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک اور منصفانہ ٹرائل کے حق کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے۔ ان کا اصرار تھا کہ جرح کا مناسب موقع نہ ملنے سے ملزم کی قانونی دفاع کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف، مدعی کے وکیل نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی کارروائی میں تاخیر کی ذمہ داری دفاع پر عائد ہوتی ہے، اور ماڈل کورٹ نے ملزم کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی ہیں۔
چیف جسٹس نے تمام دلائل سننے کے بعد، کیس کے پیچیدہ قانونی اور طریقہ کار کے مسائل پر غور کیا۔ عدالت نے اس بات پر بھی توجہ دی کہ کیسے ایک ماڈل کورٹ میں بھی، فریقین کے درمیان تنازعہ اور اختلافات سماعت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کیس کا فیصلہ نہ صرف سنا یوسف قتل کیس کے مستقبل کا تعین کرے گا بلکہ عدالتی نظام میں شفافیت، منصفانہ کارروائی اور اعتماد کی اہمیت کو بھی اجاگر کرے گا۔ عدالت کا فیصلہ اس بات کا بھی تعین کرے گا کہ آیا موجودہ ٹرائل کورٹ میں ملزم کو منصفانہ ٹرائل کا حق ملا یا نہیں اور آیا کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنا ضروری ہے۔
