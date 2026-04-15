اسلام آباد میں خونی تصادم، دو سگے بھائی جاں بحق، 4 زخمی

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ کرپا کے علاقے دروالہ میں دو مسلح گروہوں کے درمیان خونی تصادم کے نتیجے میں دو حقیقی بھائی ہلاک اور چار افراد شدید زخمی ہوگئے۔ اسلام آباد پولیس کے فراہم کردہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، یہ ہولناک واقعہ چوہدری زبیر اور چوہدری حنیف نامی دو مختلف گروہوں کے درمیان دیرینہ دشمنی اور عناد کا نتیجہ تھا۔ تفصیلی معلومات کے مطابق، دونوں گروہوں کے افراد نے شدید اسلحہ کا استعمال کیا جس کے باعث فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس اندوہناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری فوری
طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں چوہدری زبیر اور چوہدری تنویر عرف تیرو نامی دو افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے علاوہ، چوہدری زبیر کے گروپ سے تعلق رکھنے والے مزید چار افراد اس تصادم میں زخمی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اسپتالوں میں بھی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے، کیونکہ مقتولین کے ورثا کی بڑی تعداد پولی کلینک اسپتال کے باہر جمع ہو گئی تھی، جہاں لاشوں اور زخمیوں کو منتقل کیا گیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پولیس نے اسپتالوں کے باہر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے ہیں۔ تاہم، افسوسناک بات یہ ہے کہ فائرنگ کے اس واردات میں ملوث اہم ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فی الحال، پولیس ان مفرور ملزمان کی تلاش میں سرگرم ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی ہے اور پولیس انتظامیہ اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پولیس ذرائع سے موصول ہونے والی مزید تفصیلات کے مطابق، یہ دو گروہ، چوہدری زبیر اور چوہدری حنیف کے گروپ، کافی عرصے سے باہمی عناد میں مبتلا تھے۔ ان کے درمیان زمین کے تنازعات، خاندانی دشمنی یا دیگر مالی معاملات کو لے کر تلخیاں پائی جاتی تھیں۔ بدقسمتی سے، یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ یہ خونی تصادم کی شکل اختیار کر گئے۔ تھانہ کرپا کی حدود میں واقع دروالہ کا علاقہ، جہاں یہ واقعہ پیش آیا، عموماً پرامن رہتا ہے، لیکن اس واقعے نے یہاں کے مکینوں کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان وجوہات کی تفتیش کر رہی ہے جن کی بنا پر یہ تصادم ہوا۔ علاقائی افراد کا کہنا ہے کہ دونوں گروہوں میں کافی عرصے سے تناؤ موجود تھا، لیکن کسی نے بھی اس قسم کے خونی واقعے کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ پولی کلینک اسپتال میں زخمیوں کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت کے بارے میں تاحال کوئی حتمی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی افواہ پر کان نہ دھریں۔ یہ واقعہ ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح گروہی تشدد اور ہتھیار بند عناصر پر قابو پائے۔ اس واقعے کے تناظر میں، حکام کی جانب سے امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی توقع ہے۔ خاص طور پر، اس قسم کی مسلح کارروائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف آہنی گرفت اور قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دو حقیقی بھائی اس خونی تصادم کا شکار ہوئے۔ ان کی موت سے ان کے خاندان پر ناقابل تلافی غم کے بادل چھا گئے ہیں۔ پولیس اس وقت اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ تفتیش کار ان افراد کی تلاش میں ہیں جنہوں نے براہ راست فائرنگ کی۔
اسلام آباد، تھانہ کرپا، مسلح تصادم، جاں بحق، زخمی،