اسلام آباد ایئرپورٹ میں بندر کی گرفتاری کے دوران موت
اسلام انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بندر کو بے ہوش کرکے گرفتاری کے دوران وہ بلندی سے گر کر زخمی اور دم توڑ گیا۔
اسلام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل لاؤنج میں گھسنے والے ایک بندر کو بے ہوش کرکے قابو کرنے کے عمل کے دوران وہ حادثاتی طور پر زخمی ہو گیا اور بعد ازاں دم توڑ گیا۔ ایئرپورٹ حکام نے واقعے کی تصدیق کی ہے کہ وائلڈ لائف عملے نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد بھی جانور کو محفوظ طریقے سے نکالنے میں کامیابی حاصل نہ کی۔
بندر کی گرفتاری کا سلسلہ اور حادثہ
ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق اس بندر کی مہم جوئی کے دوران مسافروں نے اسے دیکھ کر کافی خوشی محسوس کی تھی تاہم جب وہ دوبارہ وہاں موجود ہوا تو ٹرمینل بلاک کرنے لگا۔ اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے ایئرپورٹ حکام نے فوری طور پر وائلڈ لائف رینجرز کی ٹیم کو طلب کیا تھا جو کہ اس مقام کے قریب تعینات تھی۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
ٹیم نے بندر کو پکڑنے کے لیے معیاری پروسیجر ایس او پی کو اختیار کیا اور دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر ٹریپ کا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب جانور کو دوا کا اثر ہوا تو وہ مدہوش ہو گیا لیکن اسی دوران بلندی سے گر گیا۔
ائلڈ لائف رینجرز کا موقف اور طبی امداد
اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز اٹک رضوانہ عزیز نے بتایا کہ ٹیم نے بندر کو ایس او پی کے مطابق بے ہوش کیا تاکہ اسے محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا جا سکے۔ unfortunately مدہوشی کی حالت میں وہ بلندی سے گر پڑا جس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹیں آئیں۔
واقعے کے بعد فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی کوشب کی گئی لیکن جانور کی حالت نازک تھی۔ طبی ٹیم کی مسلسل کوششوں کے باوجود وہ زخمی حالت میں دم توڑ گیا اور اس کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی۔
واقعے کے بعد کے اقدامات اور امداد
زخمی ہونے کے بعد جب جانور کی حالت مزید خراب ہوئی تو اسے ہسپتال منتقل کرنے کے بجائے وہیں ابتدائی علاج کا انتظام کیا گیا۔ پورے عمل کے دوران وائلڈ لائف عملے نے سخت محنت کی لیکن فطرت کے اس جانور کو انسانی ماحول میں محفوظ رکھنا ناممکن ثابت ہوا۔
حکام کے مطابق ہلاکت کے بعد وائلڈ لائف ٹیم نے بندر کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور مستقبل میں ایسے معاملات کو پیش رو رکھتے ہوئے مزید احتیاطی تدابیر پر غور کیا جائے گا۔
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