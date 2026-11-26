اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری امام ہاؤس کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری امام ہاؤس کے خلاف سی ڈی اے کی کارروائی سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سنے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بری امام ہاؤس کے خلاف سی ڈی اے کی کارروائی سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل دو رکنی بنچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے دائر اپیل کو عدالت نے قابل سماعت قرار دیا ہے۔
عدالت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر غور کرتے ہوئے فریقین کے دلائل کا جائزہ لیا۔ درخواست گزار محمد اکمل کی وکالت احسن بھون ایڈووکیٹ نے عدالت میں کی۔ احسن بھون نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ دربار کی اونرشپ کے دعویدار نہیں بلکہ یہاں کے کسٹوڈین ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ وہاں کوئی تجارتی سرگرمیاں نہیں چل رہیں۔Also readNEPRA to hear Rs2.88 per-unit power hike request today
فریقین کے دلائل اور زمین کی حیثیت
احسن بھون ایڈووکیٹ نے عدالت کے سامنے وضاحت کی کہ یہاں کوئی ڈیمارکیشن کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ پہلے جوائنٹ ڈیمارکیشن کیا جانا چاہیے۔ وکیل نے بتایا کہ گولڑہ شریف دربار کو اسٹیٹ لینڈ سے استثنیٰ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں ہزاروں زائرین آتے ہیں۔
سماعت کے دوران عدالت نے اس بات پر سوال اٹھایا کہ یہ دربار کا معاملہ ہے یا رہائش کا۔ احسن بھون نے جواب دیا کہ یہاں زائرین رہائش پزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے نے آج تک بری امام ہاؤس کو ڈی سیل نہیں کیا ہے۔ وکیل نے الزام عائد کیا کہ ایکسیکٹو اتھارٹیز عدالتی حکم پر عملدرآمد نہیں کر رہیں۔
کمیشن کی تشکیل اور تضادات
عدالت نے استفسار کیا کہ ریونیو ریکارڈ میں اس جگہ کا کیا اسٹیٹس ہے۔ احسن بھون نے بتایا کہ وزیراعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولڑہ ریونیو اسٹیٹ کی 654 ایکڑ زمین کو استثنیٰ دیا گیا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے۔
اسی دوران سی ڈی اے کے وکیل کاشف ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہاں تجاوزات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی ہستیوں کے لیے ان کے دلوں میں احترام ہے۔ کاشف ملک نے الزام لگایا کہ مقدس ہستیوں کے نام پر اسٹیٹ لینڈ پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سی ڈی اے کی لینڈ ہے۔
فیصلہ محفوظ اور آئندہ کارروائی
عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احسن بھون کی جانب سے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست بھی دی گئی ہے۔ عدالت نے اپیل کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے کارروائی جاری رکھی۔
احسن بھون نے عدالت کو اپیل کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملے کو حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سڑک بنائی ہے تاکہ زائرین کو سہولت مل سکے۔ وکیل نے کہا کہ وہاں لنگر خانے کا انتظام بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 35 کنال زمین ہے۔
اس کیس کے حوالے سے سی ڈی اے کے وکیل کاشف ملک نے کہا کہ پٹیشن خارج ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کسی آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے آئندہ سماعت کی تاریخ کا اعلان کیا۔
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