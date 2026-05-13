اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کی کارروائیوں کی سماعت کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں، درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ CDA نے بنیادی حقوق کے مطابق آرٹیکل 4، 23 اور 24 کی خلاف ورزی کی ہے

اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھے ہوئے نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں ایک پاراگراف نمبر 30 کی خلاف ورزی پر دائر Intra-court اپیل کی سماعت کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ذمہ دار اداروں کو تیسری پارٹیوں کے مفادات کے لیے ایک انصاف procedure ڈھونڈنے کی ہدایت کی تھی۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ CDA نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کیں، جبکہ ان کی خدمات کا معاہدہ، تعیناتہ ہونے کا عمل اور سرمایہ کاری کے بارے میں ان کی طرف سے پیش کی گئی درخواستوں کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ CDA کی اس کارروائی کا بنیادی حقوق کے مطابق آرٹیکل 4، 23 اور 24 کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے بتایا کہ متاثرہ رہائشیوں کے خلاف کارروائیوں کو روکنے کے لیے کابینہ کمیٹی کی جانب سے 1 مئی 2026 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت کارروائیوں کو روکا گیا ہے۔ درخواست گزاروں نے ایک Intra-court اپیل دائر کی تھی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو نوٹس جاری کیے اور اس کے جواب طلب کیے ہیں۔
