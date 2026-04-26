اسلام آباد اور راولپنڈی میں ٹریفک پابندیاں ختم، پبلک ٹرانسپورٹ بحال

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ راولپنڈی میں پبلک ٹرانسپورٹ اڈے بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔
اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے خوشخبری!
نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک اہم اعلان جاری کیا ہے جس کے تحت اسلام آباد میں سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کے اطراف عائد کردہ ٹریفک پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کے پس پردہ شہریوں کے صبر اور تعاون کو سراہا اور کہا کہ اہل پاکستان، خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ شہریوں کی حمایت ہی انہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہے اور اس سلسلے میں عوام کی دعاؤں اور نیک خواہشات کا طلبگار ہے۔ ٹریفک پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ، راولپنڈی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سرگرمیاں بھی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر جنرل بس اسٹینڈ پیرودھائی سمیت راولپنڈی کے تمام پبلک ٹرانسپورٹ اڈے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ اقدام ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور امن مذاکرات کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ تاہم، امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے اختتام کے بعد، ہفتے کی شب پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو جڑواں شہروں میں آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی۔ پیر کی صبح پیرودھائی بس ٹرمینل سمیت راولپنڈی کے تمام اڈوں کو کھولنے کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ انتظامیہ نے اتوار کی رات وی وی آئی پی کی نقل و حرکت مکمل ہونے کے بعد پیرودھائی بس ٹرمینل کو کھولنے کے احکامات جاری کیے اور اس کے بعد اڈے کو کھول دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ یونین کے عہدیداروں نے فوری طور پر ٹرانسپورٹرز کو اڈے کھلنے کی اطلاع دی اور انہیں اپنی گاڑیاں اڈے میں لانے اور آپریشن بحال کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان ٹرانسپورٹ اونرز ویلیفر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ملک شہباز نے بھی ٹرانسپورٹ سرگرمیوں اور اڈوں کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نے ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور ان کے ساتھ 50 منٹ تک گفتگو کی۔ اس دوران باہمی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب، یورپی یونین نے کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ایک قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ قرض کراچی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے یہ اقدامات شہریوں کی زندگی کو معمول پر لانے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری اور ٹرانسپورٹ کی بحالی سے شہریوں کو سہولت ہوگی اور کاروباری سرگرمیاں بھی تیز ہوں گی
اسلام آباد راولپنڈی ٹریفک پابندیاں پبلک ٹرانسپورٹ اسحاق ڈار