اسلام آباد میں جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز، 17 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا
پاکستان ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا اسلام آباد میں باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے جس میں 17 ممالک کے 62 نوجوان کھلاڑی شریک ہیں۔ یہ چیمپئن شپ بین الاقوامی رینکنگ پوائنٹس کے لیے اہم ہے۔
اسلام آباد ٹینس ایسوسی ایشن کے چیئرمین طارق مرتضیٰ نے پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس میں پاکستان ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یہ بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں 17 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مجموعی طور پر 62 نوجوان ٹینس کھلاڑی وں نے شرکت کی ہے۔ ان کھلاڑیوں میں 39 بوائز اور 23 گرلز شامل ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔
شرکت کنندگان اور ملکوں کی فہرست
اس چیمپئن شپ میں روس، ہانگ کانگ، چین، تھائی لینڈ، قازقستان، بنگلہ دیش، سنگاپور، سری لنکا، سربیا، آسٹریلیا، اسپین، کینیڈا، بیلاروس، سویڈن، جرمنی، جاپان اور پاکستان کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ دنیا بھر سے ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنی مہارت دکھانے اور ورلڈ ٹینس ٹور جونیئر رینکنگ پوائنٹس حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔Also readٹیسلہ سائبر کیب لانچ کرنے کی تیاری، سائبر ٹرک کی پروڈکشن روکے گا
اسٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اعصام الحق قریشی اور اسلام آباد ٹینس ایسوسی ایشن کے سیکریٹری طفیل چیمہ اس موقع پر موجود تھے۔ ان کے علاوہ خزانچی احسن زیدی بھی افتتاحی تقریب کے دوران موجود رہے اور کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
بوائز سنگلز مقابلوں کا تفصیلی جائزہ
بوائز سنگلز کے مقابلے راؤنڈ رابن فارمیٹ کے تحت کھیلے جا رہے ہیں جس کے لیے آٹھ گروپس تشکیل دیے گئے ہیں۔ ہر گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا کھلاڑی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ مین ڈرا کے پہلے دن پاکستان کے پانچ کھلاڑیوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے گروپس میں سرفہرست پوزیشن حاصل کر لی۔
عبدالباسط نے سنگاپور کے برینن این جی کو 6-4، 1-6، (10-5) سے شکست دی۔ ریان خان نے قازقستان کے سنژار بولات کو 6-4، 6-2 سے ہرایا۔ احتشام ہمایوں نے تھائی لینڈ کے پٹینان جتورونروج کو 6-1، 6-4 سے شکست دے کر اپنی کامیابی کا تسلسل برقرار رکھا۔
ایم حسن عثمانی نے اپنے ہم وطن عامر مزاری کو 7-5، 6-2 سے شکست دی۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے تیراپت سمریت وانیچا نے ابدار علی کو 6-1، 6-1 سے، سری لنکا کے آہل کلی نے چین کے ڈینیئل الوادی کو 6-3، 6-1 سے اور بیلاروس کے الیگزینڈر ویارسوٹسکی نے ارحم طارق کو 6-1، 6-1 سے ہرایا۔
دیگر اہم مقابلوں اور نتائج کا جائزہ
چین کے یوپئی لیانگ نے محمد یحییٰ کو 6-3، 4-6، (10-6) سے شکست دی۔ تھائی لینڈ کے پلویپیتھ ڈاؤنکھیاؤ نے سری لنکا کے گتھمی ریانا فرنینڈو کو 6-1، 6-1 سے ہرایا۔ چین کی ڈائشی ہو نے قازقستان کی ملانا وروبیوا کے خلاف واک اوور حاصل کیا۔
قازقستان کی زینیا سیمینووا نے روس کی ماریہ مارکویچ کو 6-4، 6-1 سے شکست دی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے تحت ہونے والی اس چیمپئن شپ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کا تجربہ دینا ہے۔ تمام نتائج سرکاری طور پر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور اگلے مراحل کی تیاریاں جاری ہیں۔
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