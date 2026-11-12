اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمان وٹو کے توہین عدالت کیس کی سماعت
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے زمان وٹو کے توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، عدالت نے منگل تک بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے زمان وٹو کے خلاف درج توہین عدالت کیس کی سماعت مکمل ہوئی ہے، جس میں عدالت نے ملزم کو منگل تک اپنا بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بنچ نے اس مقدرے کی تفصیلی سماعت کی اور قانونی امور پر غور کیا۔
عدالتی کارروائی اور قانونی پہلو
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس کی سماعت کے دوران ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے زمان وٹو پر فرد جرم عائد کرنے سے گریز کیا اور انہیں ایک اور موقع دیا گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے واضح ہدایت جاری کی کہ متعلقہ درخواست گزار اپنا بیان حلفی منگل تک عدالت میں جمع کروائیں تاکہ کیس کی مزید کارروائی ممکن ہو سکے۔Also readAlan Walker puts a global spin on Pakistani hit 'Alfaaz'
معافی کی درخواست اور عدالتی موقف
ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے زمان وٹو کے وکیل کاشف ملک نے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی کی درخواست دائر کی، جس میں غیر حاضری کو غیر ارادی کوتاہی قرار دیا گیا۔ زمان وٹو نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالتی اختیار کا انتہائی احترام ہے اور مستقبل میں تمام احکامات کی تعمیل کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔
متعلقہ فریقین اور قانونی نمائندگی
سماعت کے دوران ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے زمان وٹو اپنے وکیل کاشف ملک کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر حسنین حیدر تھہیم بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نامزد پراسیکیوٹر عدنان بھی عدالت میں موجود رہے اور کیس کے قانونی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئندہ کارروائی اور اگلے اقدامات
کیس کی اگلی سماعت منگل کے روز مقرر کی گئی ہے، جس کے دوران ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے زمان وٹو کو اپنا بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کے دوران ملزم کے جمع کرائے گئے جواب کو مسترد کر دیا تھا اور غیر حاضری کی وجوہات کو غیر ارادی قرار دیا تھا۔
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