اسلام آباد کورٹ کا ٹک ٹاکر ثناء یوسف کے قاتل کو سزائے موت کا فیصلہ

اسلام آباد کی ایک عدالت نے ٹک ٹاکر اور میڈیکل طالبہ ثناء یوسف کے قتل کے کیس میں عمر حیات کو سزائے موت اور ڈکیتی کے جرم میں دس سال قید کی سزا سنائی ہے۔
اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے ایک انتہائی اہم اور تاریخی فیصلے میں مشہور ٹک ٹاکر اور میڈیکل کی طالبہ ثناء یوسف کے قتل کیس میں ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی ہے۔ عدالت نے نہ صرف قتل کے سنگین جرم میں اسے موت کی سزا سنائی بلکہ ڈکیتی سے متعلقہ دفعات کے تحت اسے مزید دس سال قید کی سزا بھی سنائی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ معاشرے کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ قانون کی گرفت سے کوئی بھی مجرم بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کرے۔ اس فیصلے کے بعد متاثرہ خاندان کے چہروں پر سکون نظر آیا، کیونکہ ایک طویل اور تکلیف دہ قانونی جنگ کے بعد انہیں آخر کار انصاف مل سکا ہے۔ اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ عدالتی نظام میں سچائی اور شواہد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور بے گناہوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جاتا ہے۔ اس دلدوز اور دردناک واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ثناء یوسف ، جو محض سترہ سال کی تھیں اور میڈیکل کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک مقبول انفلوئنزر بھی تھیں، انہیں دو جون دو ہزار پچیس کو ان کے اپنے گھر میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ حملہ آور نے نہایت بے رحمی سے ان کے گھر میں گھس کر انہیں گولی ماری، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے نے نہ صرف ان کے گھر والوں کو بلکہ پورے ملک میں سوشل میڈیا صارفین اور نوجوانوں کو گہرے صدمے میں ڈال دیا تھا۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور تین جون کو ملزم عمر حیات کو جڑانوالہ سے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد تیرہ جون کو عینی شاہدین نے ایک شناختی پریڈ کے دوران ملزم کی شناخت کی، جس سے کیس مزید مضبوط ہوا اور مجرم کی گرفتاری کو قانونی جواز ملا۔ اس کیس کی سماعت کا عمل انتہائی طویل، تھکا دینے والا اور پیچیدہ رہا۔ عدالت میں پچاس سے زائد سماعتیں ہوئیں، جن کے دوران استغاثہ نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ستائیس گواہ پیش کیے۔ ان گواہوں میں ثناء کی غمزدہ والدہ اور خالہ بھی شامل تھیں، جنہوں نے عدالت میں اپنے دردناک بیانات قلمبند کروائے اور ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد فراہم کیے۔ اس دوران کیس کی کارروائی میں کچھ وقفے بھی آئے کیونکہ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ٹرائل عارضی طور پر معطل رہا تھا، تاہم قانون کی بالادستی قائم رہی اور کیس اپنی منطقی منزل تک پہنچا۔ استغاثہ نے ثابت کیا کہ ملزم کا ارادہ قتل کا تھا اور اس نے انتہائی منصوبہ بندی کے تحت اس گھناؤنے جرم کو انجام دیا، جس کی وجہ سے عدالت نے اسے سخت ترین سزا سنائی۔ فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثناء یوسف کی غمزدہ والدہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس فیصلے سے بے حد خوش ہیں کیونکہ آخر کار انہیں انصاف مل گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی قانونی ٹیم نے بہت سخت محنت کی تاکہ مجرم اپنے کیے کی سزا سے بچ نہ سکے۔ انہوں نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ عمر حیات کو سرعام پھانسی دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس طرح کے گھناؤنے جرائم کرنے سے پہلے سوچیں اور معاشرے میں امن و امان قائم ہو سکے۔ ان کے مطابق، ایک بیٹی کو کھونے کا غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن عدالت کے اس فیصلے نے انہیں ذہنی سکون دیا ہے کہ قاتل کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اسی طرح ثناء کے والد یوسف حسن نے اس فیصلے کو پورے معاشرے کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جیت ہے جو انصاف پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کیس کو نمایاں کیا اور ان کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پولیس افسران، جج صاحب اور اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ کیس اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نوجوان نسل کی حفاظت اور جرائم کے خلاف سخت قانونی کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں کوئی دوسرا خاندان اس طرح کے صدمے سے نہ گزرے اور قانون کا خوف مجرموں کے دلوں میں بسا رہے.
