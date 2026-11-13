اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی قانونی وکالت کی شرط عائد کردی
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلا سلمان صفدر اور لطیف خوصا کو عمران خان سے ملاقاتوں کے دوران سیاسی بحث سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی وکالت کرنے والے وکلا کو سزا کے کیس میں ان سے ملاقاتوں کے دوران سیاسی بحثوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا سخت حکم جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز دوغر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل دو رکنی بینچ نے 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران یہ واضح ہدایت جاری کی کہ وکلاء کی ملاقاتیں صرف قانونی امور تک محدود ہونی چاہئیں۔
وکلا کی سیاسی بحثوں پر پابندی کا حکم
عدالت نے اپنے دو صفحات پر مشتمل حکم نامے میں واضح کیا ہے کہ وکیل سلمان صفدر اور لطیف خوصا کو عدالت کے سامنے پیشی اور جیل کے اندر اپنے موکل سے ملاقاتوں کے دوران کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو سے گریز کرنا ہوگا۔ عدالت نے اس امید کا اظہار کیا کہ پیشہ ورانہ حیثیت کے حامل ان وکلا سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو قانونی فریم ورک کے اندر ہی رکھیں گے اور سیاسی نوعیت کے مسائل کو چھوڑ دیں گے۔Also readKarachi میں جمعہ کو ہلکی بارش کا امکان، سندھ کے بیشتر علاقوں میں خشک اور ٹھنڈا موسم
ملاقات کی مدت اور قانونی تیاریوں کا انتظام
عدالتی آرڈر کے مطابق، ایڈووکیٹ جنرل کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان اور ان کے وکلا کے درمیان ملاقات کا انتظام کریں، جس کی مدت کم از کم ایک گھنٹے پر مبنی ہوگی۔ اس حکم کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ قانونی مشاورت کے لیے مناسب وقت میسر آ سکے تاکہ وکلا موکل کی قانونی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں اور عدالت کے سامنے مؤثر طریقے سے دلائل پیش کر سکیں۔
وکلا کا موقف اور ملاقاتوں کی قلت کا ازالہ
عدالت میں سماعت کے دوران وکیل لطیف خوصا نے وضاحت کی کہ وہ اپنے موکل سے ملاقات کیے بغیر دلائل پیش کرنے سے قاصر ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تیاری میں بنیادی رکاوٹ ان کی عدم موجودگی ہے۔ اس کے برعکس، سلمان صفدر نے بتایا کہ انہیں اپیل کی سماعت کے لیے پہلے ہی ہدایات موصول ہو چکی ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی ملاقات کا وقت ناکافی تھا اور اس سے ان کی تیاری مکمل نہیں ہو سکی۔
کاغذات کی تیاری اور اگلے اقدامات کا شیڈول
اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید ہدایت جاری کرتے ہوئے متعلقہ دفتر کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز والے کیس میں اپیلوں کے لیے پیپرز بُکس کی تیاری سات دن کے اندر مکمل کریں۔ یہ اقدام 26 نومبر 2026 کو درجہ بند سماعت اور متعلقہ قانونی کارروائی کے اگلے مراحل کے لیے ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے تاکہ کیس کی کارروائی میں کوئی تاخیر نہ ہو۔
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