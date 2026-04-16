اسلام آباد میں ایران-امریکا مذاکرات: پاک میڈیا کا کردار مثالی، دفتر خارجہ کی تعریف

دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان ی میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے مثالی قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ پاکستان کا بنیادی مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے مشکل ترین چیلنج قبول کرتے ہوئے متحارب فریقین کے درمیان مذاکرات کا پلیٹ فارم فراہم کیا۔
ترجمان نے واضح کیا کہ امریکا اور ایران کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی تعمیری اور مثبت کوششوں کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں، پاکستان نے فریقین کے ساتھ رابطے کے تمام راستے کھلے رکھے اور ثالثی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ترجمان نے اپنے بیان میں مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کا دورہ کیا، جبکہ وزیراعظم نے امیر قطر، جرمن چانسلر، اطالوی وزیراعظم اور برطانوی وزیراعظم سے ٹیلیفونک رابطہ قائم کیا۔ ان کے علاوہ، وزیراعظم کے جاپانی اور کینیڈین وزرائے اعظم سے بھی اہم رابطے ہوئے۔
اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات میں امریکا کی نمائندگی جے ڈی وینس اور ایران کی نمائندگی باقر قالیباف نے کی۔ اس اہم پیش رفت میں وزیراعظم، نائب وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اس وقت ایران میں موجود ہیں، جبکہ وزیراعظم 15 سے 18 اپریل تک تین ملکی دورے پر ہوں گے۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات سے قبل، پاکستانی قیادت نے مختلف عالمی رہنماؤں سے متعدد ٹیلیفونک رابطوں کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہی۔
پاکستان نے لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے فورمز پر اس معاملے کو اٹھانے کا عزم کیا ہے۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO RATS) کے اجلاس میں بھی بھرپور شرکت کی۔ اسلام آباد میں چار ممالک، بشمول سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے سینئر حکام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
ترجمان نے بھارتی فوج کے ایک حاضر سروس افسر کرنل پروہت کی ترقی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، جو سمجھوتہ ایکسپریس دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث رہا ہے۔ اس ترقی کو بھارت کی جانب سے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے سنگین شواہد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس اندوہناک دہشت گردانہ واقعہ میں ملوث تمام عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ دہرایا ہے۔
اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی حتمی تاریخ کے بارے میں، ترجمان نے واضح کیا کہ ابھی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے، اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وقت اور تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستانی میڈیا کے کردار کو سراہا اور کہا کہ اس نے امریکا ایران مذاکرات کے حوالے سے مثالی اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی، اور کسی بھی قسم کی قیاس آرائیوں سے گریز کیا۔ مذاکرات کی تاریخ کے بارے میں بھی قیاس آرائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے ساتھ طویل عرصے سے رابطے اور گفتگو میں مصروف ہے۔
متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ یو اے ای پاکستان کا دوست اور برادر ملک ہے۔ فنڈز کی واپسی کو دونوں ممالک کے تعلقات سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مالی معاملات اس تنازع سے بہت پہلے کے ہیں۔ پاکستانی کوسٹ گارڈز پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے، ترجمان نے بتایا کہ اس معاملے پر مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فعال ہے، اور ہم جامع امن کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک کے ساتھ رابطے بھی اسی سمت میں ہیں۔
اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو نہایت تعمیری قرار دیتے ہوئے، ترجمان نے کہا کہ ہم ان مذاکرات کو مثبت تناظر میں دیکھتے ہیں۔ 21 گھنٹے کا وقت فریقین کے درمیان مکالمے اور مذاکرات کے لیے مختص تھا، جبکہ وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہمہ وقت موجود رہے۔ ترجمان نے مذاکرات کے عمل کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ کون آئے گا، وفد کتنا بڑا ہوگا، اور کون ٹھہرے گا، یہ سب فریقین نے طے کرنا ہے۔ ثالث کی حیثیت سے، مذاکرات کو خفیہ رکھنا پاکستان کے لیے ضروری تھا۔ ہماری پالیسی قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے لیے یکساں رہی۔ مذاکرات کی تفصیلات اور اطلاعات ہمارے پاس امانت تھیں۔
کراچی پولیس چیف نے ایک بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے ملک بھر کی جامعات میں ضمنی کیمپسز کے قیام پر پابندی عائد کر دی ہے۔
