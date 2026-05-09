اسلام آباد ہائی کورٹ کا 43 کیسز میں صدرِ پاکستان اور وفاقی ٹیکس محتسب کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ

ایف بی آر کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جائیدادوں کی ویلیویشن کے معاملات میں وفاقی ٹیکس محتسب کے اختیارات اور صدارتی حکم نامے کو چیلنج کرنے والی رٹ پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انتہائی اہم قانونی معاملے میں ایف بی آر کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے 43 ازخود نوٹس کیسز کے حوالے سے صدرِ پاکستان کے پرنسپل سیکریٹری اور وفاقی ٹیکس محتسب کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قانونی جنگ دراصل جائیدادوں کی ویلیویشن کے طریقہ کار اور اس سے متعلق ٹیکس کے پیچیدہ معاملات پر مبنی ہے، جس میں ایف بی آر نے وفاقی ٹیکس محتسب کے اختیارات اور صدرِ پاکستان کے جاری کردہ حکم نامے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے اس کیس کی سماعت کے دوران ایف بی آر کے وکیل حافظ احسان کھوکھر کی دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ ایف بی آر نے آئینِ پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت ایک رٹ پٹیشن دائر کی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ صدارتی حکم نامے کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے تاکہ ٹیکس انتظامیہ اپنے قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے پالیسی سازی کر سکے اور انتظامی معاملات کو بہتر بنا سکے۔ ایف بی آر کے قانونی موقف کے مطابق وفاقی ٹیکس محتسب نے اپنے قانونی دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے 23 مختلف کیسز میں ایسی سفارشات جاری کیں جو کہ براہِ راست ٹیکس پالیسی اور رئیل اسٹیٹ کی ویلیویشن کے معاملات سے متعلق تھیں۔ درخواست گزار وکیل کا کہنا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب آرڈیننس 2000 کی دفعہ 9(2) کے تحت یہ واضح طور پر درج ہے کہ ٹیکس اسسمنٹ، ویلیویشن اور پالیسی سازی کے امور محتسب کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ ایف بی آر کا دعویٰ ہے کہ محتسب کا اصل کام انتظامی شکایات کا ازالہ کرنا اور عوامی مسائل کو حل کرنا ہے نہ کہ ریاست کے ٹیکس ڈھانچے یا ویلیویشن پالیسیوں میں مداخلت کرنا۔ وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ رئیل اسٹیٹ کی ویلیویشن ایک انتہائی پیچیدہ تکنیکی معاملہ ہے جس کا اختیار صرف متعلقہ ریونیو حکام اور ایف بی آر کے پاس ہے، اور کسی بھی بیرونی ادارے کی جانب سے اس میں مداخلت نہ صرف قانونی طور پر غلط ہے بلکہ یہ پورے انتظامی ڈھانچے کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔ اس کیس میں ایک انتہائی اہم اور دلچسپ پہلو صدرِ پاکستان کے جاری کردہ حکم نامے سے متعلق ہے، جس کے بارے میں ایف بی آر کے وکیل نے دلیل دی کہ صدرِ پاکستان نے اپنے حکم میں خود اس بات کو تسلیم کیا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا اس معاملے میں قانونی دائرہ اختیار نہیں تھا۔ تاہم، اسی حکم نامے میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ ایف ٹی او کے دائرہ اختیار پر عائد قانونی پابندیاں حتمی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک قانونی تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ ایف بی آر کا موقف ہے کہ جب خود ملک کی اعلیٰ ترین اتھارٹی نے دائرہ اختیار کی کمی کو تسلیم کر لیا، تو پھر ان سفارشات پر عملدرآمد کا حکم دینا قانون کی نظر میں درست نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ عدالت وفاقی ٹیکس محتسب کی تمام سفارشات اور ان پر عملدرآمد کے لیے جاری کردہ نوٹسز کو غیر قانونی قرار دے، کیونکہ یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے پرزور التماس کیا ہے کہ جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، صدارتی حکم نامے اور ایف ٹی او کی سفارشات پر عملدرآمد کو فوری طور پر معطل رکھا جائے۔ ایف بی آر کے مطابق ریونیو ڈویژن اور ٹیکس اتھارٹیز کو کسی انتظامی حکم کے ذریعے ان کے قانونی اختیارات سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے ملک کے ٹیکس نظام میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور ٹیکس وصولی کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اگر پالیسی سازی کے معاملات میں مسلسل مداخلت کی گئی تو اس سے نہ صرف ادارے کمزور ہوں گے بلکہ ٹیکس دہندگان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ عدالت نے ان تمام قانونی پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری برائے صدرِ پاکستان اور وفاقی ٹیکس محتسب کو نوٹس جاری کیے ہیں تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنا جامع موقف پیش کر سکیں۔ فی الحال عدالت نے سماعت ملتوی کر دی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد اب تمام نظریں عدالت کے اگلے اقدام پر ہیں کہ آیا جائیدادوں کی ویلیویشن کے معاملات میں ایف بی آر کا اختیار برقرار رہے گا یا وفاقی ٹیکس محتسب کی سفارشات کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ کیس پاکستان کے ٹیکس نظام اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے ایک اہم مثال ثابت ہو سکتا ہے.
