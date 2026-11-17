اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاشمی عباسی کی ضمانت منسوخ کر دی
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاشمی عباسی کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اور مقدمے کی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما ہاشمی عباسی کی ضمانت منسوخ کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ملزم کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے مقدمے میں اہم پیش رفت ہے جس میں رینجرز اہلکاروں کو گاڑی کے نیچے کچلنے کا الزام عائد ہے۔
عدالتی حکم اور گرفتاری کا سلسلہ شروع
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملزم ہاشمی عباسی کو دوبارہ حراست میں لے جانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ پولیس کے مطابق ملزم پہلے ہی ایک اور کیس میں پولیس حراست میں موجود ہے۔ تاہم، ضمانت کی منسوخی کے بعد اس حکم کے تحت اسے دوبارہ قانونی کارروائی کے لیے پیش کیا جائے گا۔Also read178 کمپنیوں کی ویب سائٹس میں ہیکرز کی جانب سے مالاویئس کوڈ درج کرنے کا انکشاف
عدالت نے فریقین کو 25 نومبر کو ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس تاریخ تک ملزم کے وکیل اور پراسیکیوٹر جنرل کو عدالت میں اپنی دلائل پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹرائل کورٹ کو دوبارہ ضمانت کیس سن کر حتمی فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
فیصلے کی قانونی بنیادیں اور ججز کی ٹیم
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس شاہ رخ ارجمند پر مشتمل بنچ نے پراسیکوشن کی ضمانت منسوخی درخواست کا فیصلہ جاری کیا۔ پراسیکوٹر جنرل اسلام آباد منظور احمد ججہ نے اس کیس کی قانونی پیروی کی۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بات بھی واضح کی کہ تکنیکی بنیادوں پر ٹرائل کورٹ نے ملزم کو ضمانت دی تھی۔
عدالت کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ ضمانت کی منظوری ڈیڑھ سال پہلے منظور ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ضمانت کے بعد ہر سماعت پر ملزم ٹرائل میں پیش ہوتا رہا ہے۔ تاہم، ٹرائل کورٹ نے ضمانت منظور کرتے ہوئے مزید انکوائری کی کوئی وجہ نہیں دی۔
پراسیکیوٹر کے دلائل اور مقدمے کی نوعیت
پراسیکیوٹر جنرل منظور احمد ججہ نے استدلال کیا کہ تکنیکی بنیادوں پر دی گئی ضمانت کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے تحت ضمانت بعد از گرفتاری منسوخی درخواست منظور کرکے ضمانت منسوخ کی جاتی ہے۔ اس قانونی پہلو کو عدالت نے اپنی کارروائی میں مدنظر رکھا۔
یہ مقدمہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران پیش آنے والے واقعے سے متعلق ہے۔ اس واقعے میں رینجرز اہلکاروں کو گاڑی کے نیچے کچلنے کا الزام ہے۔ ہاشمی عباسی کو اس مقدمے میں اہم ملزم قرار دیا گیا ہے اور عدالتی کارروائی میں اس کی ضمانت کی حیثیت ہمیشہ زیر بحث رہی ہے۔
آئندہ سماعتیں اور قانونی اقدامات
عدالت نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ 25 نومبر کو تمام فریقین ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس تاریخ کو عدالت دوبارہ فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ملزم کے وکیل کا موقف ہے کہ انہوں نے ہر سماعت میں شرکت کی ہے لیکن عدالت نے مزید انکوائری کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
اس فیصلے کے بعد ملزم کی قانونی حیثیت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ ضمانت کی منسوخی کے بعد اسے دوبارہ حراست میں لینا ضروری ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق اب ٹرائل کورٹ کو نئے سرے سے جائزہ لینا ہوگا کہ کیا مزید تحقیقات کی ضرورت ہے یا مقدمے کو آگے بڑھایا جائے۔
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