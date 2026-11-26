اسلام آباد میں ہیپاٹائٹیس سی ختم کرنے کا تاریخی منصوبہ
وزیراعظم شہبازشریف کی قیادت میں اسلام آباد میں 1.7 ملین افراد کی ہیپاٹائٹیس سی اسکریننگ مہم شروع ہوگی۔ یہ پوری قوم کو وائرس سے پاک بنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔
اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا ہیپاٹائٹیس سی سے پاک شہر بنانے کے لیے ایک بڑی اور منظم مہم کا آغاز جنوری میں متوقع ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق، یہ مہم 1.7 ملین رہائشیوں کو جن کی عمر 12 سال یا اس سے زیادہ ہے، کاوریج دے گی۔ یہ اقدام وفاقی دارالحکومت کو ملک بھر میں اسکریننگ اور علاج کے پھیلاؤ کے لیے ایک ماڈل شہر کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔
اسکریننگ مہم کی تفصیلات اور طریقہ کار
یہ وسیع پیمانے پر مہم چلانے کے لیے تقریباً 9,000 رضاکار میڈیکل اور نرسنگ اسٹوڈنٹس کو 4,500 دو رکنی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان ٹیموں کی نگرانی متعلقہ فیکلٹی کی نگرانی میں کی جائے گی۔ ساتھ ہی، وزارت صحت اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے 100 عہدیدار بھی اس مہم میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ہر ٹیم کو گھر گھر جا کر اسکریننگ کا کام سونپا گیا ہے۔Also readGaza boys turn to football to forget, for a moment, the war
یہ مہم صرف گھروں تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس میں تمام سیکٹرز اور یونین کونسلس کو شامل کیا جائے گا۔ اسکولوں، یونیورسٹیوں، مذہبی درس گاہوں، دفاتر اور بازاروں میں بھی اسکریننگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ابتدائی اسکریننگ کے لیے انگلی میں چھوٹی سی خون کی جھنجھنک کے ذریعے خون کا نمونہ لیا جائے گا۔
تصدیق اور ڈیٹا مینجمنٹ کا جدید نظام
ابتدائی ٹیسٹ میں مثبت نتائج آنے والے افراد کے لیے پولیمریز چین ری ایکشن (PCR) ٹیسٹ کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ انفیکشن کی حتمی تصدیق کی جا سکے۔ اس سارے عمل کو ایک جدید الیکٹرانک سسٹم میں محفوظ کیا جائے گا جسے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (NADRA) نے تیار کیا ہے۔
اس سسٹم میں ایپری (Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index) اسکور کا حساب بھی لگایا جائے گا۔ یہ اسکور یہ اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوگا کہ وائرس کی وجہ سے جگر کو کتنی ممکنہ نقصان پہنچا ہے۔ ڈیٹا کی یہ تفصیلی ریکارڈنگ مستقبل کے علاج اور نگرانی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگی۔
حکومتی حمایت اور اعلیٰ سطحی اجلاس
وزیراعظم شہبازشریف نے نیشنل ایلیمینیشن پروجیکٹ میں ذاتی طور پر دلچسپی لی ہے۔ حکومتی عہدیداروں نے مصر کے تجربے سے بھی مدد لی ہے جہاں ہیپاٹائٹیس سی کے خاتمے میں کامیابی حاصل کی گئی تھی۔ وزیراعظم کے ٹاسک فورس کے ممبر پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر ڈاکٹر رزوان تاج نے یونیورسٹیز کے سربراہان اور میڈیکل کالجز سے ملاقات کی۔
ان ملاقاتوں میں تعلیمی اداروں نے پوری مہم میں اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ڈاکٹر رزوان تاج نے پی ایم ڈی سی کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کی خدمات کو سراہا جائے گا اور ان کے لیے انعامی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔
آئندہ اقدامات اور ملک بھر میں توسیع
اسلام آباد میں کامیاب مہم کے بعد، یہی اسکریننگ اور علاج کا ماڈل پاکستان کے دیگر شہروں میں پھیلایا جائے گا۔ یہ منصوبہ قومی سطح پر ہیپاٹائٹیس سی کے خاتمے کی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحت کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ مہم وقت پر اور مؤثر طریقے سے مکمل ہوئی تو یہ پاکستان کی عوامی صحت کے نظام میں ایک انقلابی تبدیلی لائے گی۔
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