اسلام آباد ہائیکورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت، بشریٰ بی بی کی سہولیات کا حکم
اسلام آباد ہائیکورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے بشریٰ بی بی کو جیل میں تمام طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی فراہمی کا نوٹس لیا۔
اسلام آباد ہائیکورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ جاری رہا۔ عدالت العالیہ نے دوران سماعت یہ اہم فیصلہ سناते ہوئے نگران انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بشریٰ بی بی کو جیل میں ہرقسم کی ممکنہ سہولیات مہیا کی جائیں۔ یہ اقدام ان کی صحت کی بہتری اور علاج معالجے کے سلسلے میں اٹھایا گیا ہے۔
بشریٰ بی بی کی طبی ضروریات کا نوٹس
عدالت نے سماعت کے دوران بشریٰ بی بی کی میڈیکل رپورٹس طلب کرنے کی درخواست پر بھی غور کیا۔ چیف جسٹس نے واضح ہدایت کی کہ اگر بشریٰ بی بی کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو ایسا ڈاکٹر فوری مہیا کیا جائے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ بشریٰ بی بی کے سیل میں موجود جوسہولیات کا مسئلہ بھی فوری طور پر حل کیا جائے۔Also read190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل، چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 22 رہنماؤں کیخلاف تحقیقات تیز
عدالت میں وکلاء کے دلائل اور جھگڑا
اس معاملے پر وکلا نے آج بھی اسلام آباد ہائیکورٹ میں دلائل شروع نہ کیے۔ لطیف کھوسہ نے سماعت کے آغاز پر بیان دیا کہ بشریٰ بی بی کی جانب سے نئی درخواست بھی جمع کرائی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ موجودہ کیفیت میں بشریٰ بی بی بینائی سے بھی محروم ہوسکتی ہیں۔ یہ تشویشناک صورتحال سامنے آنے پر عدالت نے سخت نوٹس لیا۔
چیف جسٹس کا سلمان صفدر کو خاموش رہنے کا حکم
دوران سماعت ایک تنازعہ بھی پیدا ہوا جب جسٹس سرفراز ڈوگر نے بیرسٹر سلمان صفدر کو بولنے سے روک دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے صاف کہا کہ آپ ایک لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ یہ چیف جسٹس کا آرڈر ہے کہ آپ اپیل پر دلائل کا آغاز کریں۔ انہوں نے عدالتی عمل کی شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وہ مکمل انصاف دیں گے۔
عدالتی حکم اور نگران انتظامیہ کی ذمہ داریاں
اسلام آباد ہائیکورٹ نے نگران انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کی طبی ضروریات کو اولین ترجیح دیں۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی فراہمی اور سیل میں بہتر سہولیات کا انتظام فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ یہ احکامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ قید کی سزا یافتہ شخصیات کو بھی انسانی بنیادوں پر علاج کی سہولیات ملنا لازمی ہیں۔
آئندہ سماعت اور کیس کی تفصیلات
اس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ مدت میں طبی رپورٹس عدالت میں پیش کریں۔ مستقبل کی سماعتوں میں وکلا اپنے دلائل مکمل کریں گے اور عدالت اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔
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