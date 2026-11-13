اسلام آباد کیش لیس شہر بنے گا: 30 نومبر سے سرکاری ادائیگیاں ختم
وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری کے مطابق اسلام آباد میں 30 نومبر سے سرکاری محکموں میں نقد ادائیگیاں ختم اور 31 دسمبر تک تمام مرچنٹس ڈیجیٹل نظام میں شامل کیے جائیں گے۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کی زیر صدارت کیش لیس اسلام آباد منصوبے کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف، بینکنگ سیکٹر کے نمائندگان اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کو پاکستان کا پہلا کیش لیس شہر اور دنیا کا پہلا کیش لیس دارالحکومت بنانے کی طرف تیز رفتار قدم اٹھائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیراعظم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تاریخی کامیابی حاصل کی جائے گی جس کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔
30 نومبر سے سرکاری محکموں میں نقد ادائیگیاں ختم
30 نومبر کے بعد سے آئی سی ٹی اور سی ڈی اے کے کسی بھی محکمے میں نقد ادائیگیوں کی وصولی مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ یہ قدم فیڈریشن سیکرٹریٹ سمیت اسلام آباد کے تمام سرکاری دفاتر پر لاگو ہوگا اور ہر قسم کی ٹیکس وصولی یا فیس کا ادائیگی صرف الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ممکن ہوگی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری نے واضح کیا کہ یہ تبدیلی مالیاتی شفافیت اور ٹیکس مانیٹرنگ میں بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
اس حکمت عملی کا مقصد ملک میں لین دین کے نظام کو مکمل طور پر شفاف بنانا اور غیر ملکی کرنسی یا نقد رقم کے غیر قانونی گردش کو کم کرنا ہے۔ حکومت نے اس منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے وزیراعظم پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ کی خصوصی ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ اس نئے نظام کے نفاذ سے سرکاری خزانے میں کمی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنایا جا سکے گا۔
31 دسمبر تک تمام مرچنٹس ڈیجیٹل نظام میں شامل
حکومت کا اہداف ہے کہ 31 دسمبر تک اسلام آباد کے تمام مرچنٹس کو کیش لیس نظام میں شامل کر لیا جائے۔ فی الحال اسلام آباد میں 26 ہزار مرچنٹس پہلے ہی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں۔ طلال چوہدری نے یہ بھی بتایا کہ ریڑھی بانوں سے لے کر بڑے کاروباری مراکز تک ہر سطح کے تاجروں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
بینکنگ سیکٹر کے تمام نمائندوں نے کیش لیس اسلام آباد کے حکومتی اقدام کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کیش لیس منصوبے کی کامیابی کے لیے بینکنگ ادارے حکومت کو بھرپور تعاون فراہم کریں گے۔ اس کے لیے ٹیکنالوجیکل انسٹرکچر کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ عام لوگوں کو کسی طرح کا مشکل نہ پیش آئے۔
شہر کی جدید ڈیجیٹل شہریت اور مستقبل کے اقدامات
اسلام آباد کو جدید ڈیجیٹل شہر بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں گے۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور تجاویز کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف نے بھی اس عمل میں مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے۔
اس نئے نظام کا نفاذ نہ صرف شہر کی انفراسٹرکچر کو جدید بنائے گا بلکہ سیاحوں اور مقامی باشندوں کے لیے لین دین کو زیادہ آسان اور محفوظ بنائے گا۔ حتمی نتائج کے لیے تمام ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ اسلام آباد عالمی سطح پر ایک مثال قائم کر سکے۔
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