اسلام آباد اور پنجاب میں کاروبار کے گھنٹے دوبارہ متعارف کرائے گئے

اسلام آباد اور پنجاب میں کاروبار کے گھنٹوں میں موسمِ عید کے دوران کی مختصر مہمتی relaxation کا خاتمہ ہوگیا ہے، کیونکہ حکام نے توانائی کی بحالی اور آرثیسیت کے احکامات کے تحت سخت مارکیٹ کے گھنٹوں کو دوبارہ متعارف کرایا ہے۔
اسلام آباد اور پنجاب میں کاروبار کے بند کھولنے کے گھنٹوں میں موسمِ عید کے دوران کی مختصر مہمتی relaxation کا خاتمہ ہوگیا ہے، کیونکہ حکام نے توانائی کی بحالی اور آرثیسیت کے احکامات کے تحت سخت مارکیٹ کے گھنٹوں کو دوبارہ متعارف کرایا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں نئے نوٹیفکیشنز کے ذریعے، کاروبار کے گھنٹوں کی دوبارہ تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے اضلاع میں حکام نے موسمِ عید کے بعد ہی آرثیسیت کے احکامات دوبارہ متعارف کرائے ہیں۔ ایک نئے نوٹیفکیشن کے مطابق، وفاقی دارالحکومت میں تمام مارکیٹوں اور شاپنگ مالز 8 بجے بند ہوں گے۔ نئے گھنٹوں کو 1 جون 2026 کو حقیقت میں لایا گیا ہے اور یہ گھنٹے فوری نوٹس تک باقی رہیں گے۔ حکام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ توانائی کے کھپت کو یقینی بنانے اور حکومت کی آرثیسیت کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا ہے.
اسلام آباد اور پنجاب میں کاروبار کے بند کھولنے کے گھنٹوں میں موسمِ عید کے دوران کی مختصر مہمتی relaxation کا خاتمہ ہوگیا ہے، کیونکہ حکام نے توانائی کی بحالی اور آرثیسیت کے احکامات کے تحت سخت مارکیٹ کے گھنٹوں کو دوبارہ متعارف کرایا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں نئے نوٹیفکیشنز کے ذریعے، کاروبار کے گھنٹوں کی دوبارہ تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے اضلاع میں حکام نے موسمِ عید کے بعد ہی آرثیسیت کے احکامات دوبارہ متعارف کرائے ہیں۔ ایک نئے نوٹیفکیشن کے مطابق، وفاقی دارالحکومت میں تمام مارکیٹوں اور شاپنگ مالز 8 بجے بند ہوں گے۔ نئے گھنٹوں کو 1 جون 2026 کو حقیقت میں لایا گیا ہے اور یہ گھنٹے فوری نوٹس تک باقی رہیں گے۔ حکام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ توانائی کے کھپت کو یقینی بنانے اور حکومت کی آرثیسیت کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا ہے
اسلام آباد پنجاب کاروبار کے گھنٹے توانائی کی بحالی آرثیسیت
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