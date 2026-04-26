اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی، پلے آف کی دوڑ میں مقابلہ سخت

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 40 ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو چار وکٹوں سے شکست دے دی۔ مارک چیپمین کی شاندار بیٹنگ نے ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
کراچی (دنیا نیوز) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 40 ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو چار وکٹوں سے شکست دے دی۔ یہ میچ کراچی میں کھیلا گیا جہاں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ پلے آف کی دوڑ میں مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے مارک چیپمین نے ناقابل شکست 69 رنز کی اننگز کھیلی جس میں انہوں نے چھ چھکے اور چار چوکے لگائے۔ ان کی اس شاندار بیٹنگ نے ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کپتان شاداب خان نے 36 رنز کی اننگز کھیل کر نمایاں رہے جبکہ محسن رضوان نے 25 اور ڈیون کونوے نے 18 رنز بنائے۔ ہیدر علی 13، فہیم اشرف 11 اور سمیع منhas نے ایک رن بنایا جبکہ کرس گرین 5 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے فیصل اکرم نے دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ محمد عمران، محمد اسماعیل، پیٹر سiddle اور محمد وسیم جونیئر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ملتان سلطانز کی بیٹنگ لائن میں شان مسعود نے 44 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ رنز بنائے جبکہ اسٹیو سمتھ اور صاحبزادہ فرحان نے 30 رنز بنائے ۔ جوش فیلیپے نے 11 رنز بنائے، کپتان ایشٹن ٹرنر نے 9 رنز بنائے اور محمد عمران نے 5 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے عماد وسیم، سلمان ارشاد، فہیم اشرف، شاداب خان اور کرس گرین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ میچ سے قبل، حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈی کو شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا جبکہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا گیا تھا۔ پشاور زلمی، ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے ہی اپنے پلے آف کے مقامات حاصل کر لیے تھے۔ اس جیت کے ساتھ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے پلے آف میں اپنی جگہ مضبوط کر لی ہے اور اب وہ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ ملتان سلطانز کی ٹیم کے لیے یہ شکست ایک بڑا دھچکا ہے اور ان کی پلے آف میں پہنچنے کی امیدیں کمزور ہو گئی ہیں۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں کی پرفارمنس قابل تعریف تھی اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے بہترین کوشش کی۔ مارک چیپمین کی بیٹنگ نے خاص طور پر شائقین کو متاثر کیا اور انہوں نے اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاداب خان کی کپتانی بھی قابل ستائش ہے جنہوں نے ٹیم کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے میں مدد کی۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے اس سیزن میں اب تک بہت سے دلچسپ میچ کھیلے جا چکے ہیں اور شائقین کرکٹ اس ٹورنامنٹ کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ پلے آف کے میچز اور بھی زیادہ پرجوش ہوں گے کیونکہ تمام ٹیمیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ لاہور قلندرز کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد، دیگر ٹیموں کے لیے پلے آف میں جگہ بنانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ حیدرآباد کنگز مین کی کوالیفکیشن نے ٹورنامنٹ میں ایک نیا پہلو متعارف کرایا ہے اور اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ پلے آف میں کس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جیت نے پلے آف کی دوڑ میں مزید مقابلہ پیدا کردیا ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے۔ مجموعی طور پر، پی ایس ایل 11 کا یہ میچ ایک یادگار میچ ثابت ہوا اور شائقین کرکٹ نے اس میچ کا بھرپور لطف اٹھایا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی پی ایس ایل کے میچز اسی طرح پرجوش اور دلچسپ رہیں گے.
کراچی (دنیا نیوز) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 40 ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو چار وکٹوں سے شکست دے دی۔ یہ میچ کراچی میں کھیلا گیا جہاں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ پلے آف کی دوڑ میں مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے مارک چیپمین نے ناقابل شکست 69 رنز کی اننگز کھیلی جس میں انہوں نے چھ چھکے اور چار چوکے لگائے۔ ان کی اس شاندار بیٹنگ نے ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کپتان شاداب خان نے 36 رنز کی اننگز کھیل کر نمایاں رہے جبکہ محسن رضوان نے 25 اور ڈیون کونوے نے 18 رنز بنائے۔ ہیدر علی 13، فہیم اشرف 11 اور سمیع منhas نے ایک رن بنایا جبکہ کرس گرین 5 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے فیصل اکرم نے دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ محمد عمران، محمد اسماعیل، پیٹر سiddle اور محمد وسیم جونیئر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ملتان سلطانز کی بیٹنگ لائن میں شان مسعود نے 44 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ رنز بنائے جبکہ اسٹیو سمتھ اور صاحبزادہ فرحان نے 30 رنز بنائے ۔ جوش فیلیپے نے 11 رنز بنائے، کپتان ایشٹن ٹرنر نے 9 رنز بنائے اور محمد عمران نے 5 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے عماد وسیم، سلمان ارشاد، فہیم اشرف، شاداب خان اور کرس گرین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ میچ سے قبل، حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈی کو شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا جبکہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا گیا تھا۔ پشاور زلمی، ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے ہی اپنے پلے آف کے مقامات حاصل کر لیے تھے۔ اس جیت کے ساتھ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے پلے آف میں اپنی جگہ مضبوط کر لی ہے اور اب وہ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ ملتان سلطانز کی ٹیم کے لیے یہ شکست ایک بڑا دھچکا ہے اور ان کی پلے آف میں پہنچنے کی امیدیں کمزور ہو گئی ہیں۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں کی پرفارمنس قابل تعریف تھی اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے بہترین کوشش کی۔ مارک چیپمین کی بیٹنگ نے خاص طور پر شائقین کو متاثر کیا اور انہوں نے اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاداب خان کی کپتانی بھی قابل ستائش ہے جنہوں نے ٹیم کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے میں مدد کی۔ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے اس سیزن میں اب تک بہت سے دلچسپ میچ کھیلے جا چکے ہیں اور شائقین کرکٹ اس ٹورنامنٹ کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ پلے آف کے میچز اور بھی زیادہ پرجوش ہوں گے کیونکہ تمام ٹیمیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ لاہور قلندرز کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد، دیگر ٹیموں کے لیے پلے آف میں جگہ بنانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ حیدرآباد کنگز مین کی کوالیفکیشن نے ٹورنامنٹ میں ایک نیا پہلو متعارف کرایا ہے اور اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ پلے آف میں کس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جیت نے پلے آف کی دوڑ میں مزید مقابلہ پیدا کردیا ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے۔ مجموعی طور پر، پی ایس ایل 11 کا یہ میچ ایک یادگار میچ ثابت ہوا اور شائقین کرکٹ نے اس میچ کا بھرپور لطف اٹھایا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی پی ایس ایل کے میچز اسی طرح پرجوش اور دلچسپ رہیں گے
