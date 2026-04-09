اسلام آباد میں ایران-امریکہ مذاکرات کے باعث ٹریفک بندش، شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا اعلان

اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے پیش نظر سکیورٹی کے سخت انتظامات، شہر کی اہم شاہراہیں بند، شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا اعلان، ٹریفک پولیس کی جانب سے ہدایات جاری۔
اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے پیش نظر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں شہر کی اہم شاہراہیں عارضی طور پر بند رہیں گی۔ ٹریفک پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ 9 اور 10 اپریل کو مختلف راستوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو گی، لیکن شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کو محفوظ بنانا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کو یقینی بنانا ہے۔ حکام نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے اور غیر ضروری
سفر سے گریز کرنے کی درخواست کی ہے۔ \تفصیلات کے مطابق، جی ٹی روڈ کے ذریعے پشاور سے راولپنڈی آنے والے مسافروں کو ٹیکسلا موٹر وے، چکری، چک بیلی روڈ اور روات کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح، لاہور سے پشاور جانے والی ٹریفک کو بھی انہی متبادل راستوں پر منتقل کیا جائے گا۔ مارگلہ روڈ سے ایف 6، جی 5، جی 6 اور جی 7 سیکٹرز کے رہائشیوں کو راولپنڈی جانے کے لیے نائنتھ ایونیو استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ کی طرف جانے والی ٹریفک کو بھی نائنتھ ایونیو کی طرف موڑا جائے گا۔ بھارہ کہو سے راولپنڈی جانے والے شہریوں کو رنگ روڈ، بنی گالہ اور ترلائی روڈ استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے افراد صدر مری روڈ کے ذریعے نائنتھ ایونیو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے مزید بتایا کہ زیرو پوائنٹ سے فیصل ایونیو تا کورال چوک ایکسپریس وے دونوں اطراف سے بند رہے گی، جبکہ کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والوں کو نائنتھ ایونیو سگنل کے ذریعے اسٹیڈیم روڈ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک کو ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک کے راستے فتح جنگ موٹر وے کی طرف موڑا جائے گا، جبکہ لاہور سے اسلام آباد اور راولپنڈی آنے والی بھاری ٹریفک کو چک بیلی روڈ کے ذریعے چکری موٹر وے کی طرف منتقل کیا جائے گا۔\اس کے علاوہ، ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ 9 اور 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ مکمل طور پر بند رہے گا، اور ریڈ زون میں عام شہریوں کی آمد و رفت پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ یہ اقدامات مذاکرات کی سیکورٹی کو یقینی بنانے اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں، متبادل راستوں کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کردہ اطلاعات کے مطابق، یہ پابندیاں عارضی ہیں اور مذاکرات کے اختتام کے بعد ٹریفک کی روانی بحال کر دی جائے گی۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس موقع پر، پاکستان نے عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے ملوث عناصر کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی اے نے موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس سے متعلق تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسلام آباد مذاکرات کے پیش نظر احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان کیا ہے
اسلام آباد ٹریفک بندش ایران امریکہ مذاکرات متبادل راستے سکیورٹی