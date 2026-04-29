اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں پر تناؤ، چیف جسٹس کی مخالفت

جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججوں کے تبادلوں کی منظوری دی، جس پر قانونی ماہرین اور سیاسی حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان میں عدلیہ کے اہم فیصلوں کے تناظر میں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججوں کے تبادلوں کی منظوری دی ہے، جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس تبادلے کی مخالفت کی تھی۔ اجلاس کے شرکاء نے بتایا کہ یہ تبادلے ججز کی رضامندی کے بغیر اور بدنیتی سے کیے گئے ہیں، جو کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ تبادلوں کے بعد، جسٹس بابر ستار کو پشاور، جسٹس محسن کیانی کو لاہور اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کو سندھ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ جسٹس ارباب طاہر اور خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ موخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف نے اس فیصلے کو عدلیہ پر کوئی قدغن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ یہ تبادلے آئین کے آرٹیکل 200 میں حالیہ ترمیم کے بعد کیے گئے ہیں، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن کو ججوں کی رضامندی کے بغیر تبادلے کی سفارش کا اختیار حاصل ہے۔ اس ترمیم کے بعد، اگر کوئی جج تبادلہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جاسکتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججوں کے تبادلوں پر آئینی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور خبردار کیا تھا کہ اس نوعیت کے تبادلے وفاقیت اور مساوی نمائندگی کے اصولوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کے تبادلے عدالتی تقرریوں کو عارضی انتظامی فیصلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے مارچ 2024 میں سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو ایک خط لکھا تھا، جس میں خفیہ اداروں پر عدالتی امور میں مداخلت کے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس صورتحال نے عدلیہ میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، اور قانونی ماہرین اس فیصلے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تبادلے عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، اور ان کے نتائج پاکستان کی عدالتی نظام پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں.
پاکستان میں عدلیہ کے اہم فیصلوں کے تناظر میں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججوں کے تبادلوں کی منظوری دی ہے، جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس تبادلے کی مخالفت کی تھی۔ اجلاس کے شرکاء نے بتایا کہ یہ تبادلے ججز کی رضامندی کے بغیر اور بدنیتی سے کیے گئے ہیں، جو کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ تبادلوں کے بعد، جسٹس بابر ستار کو پشاور، جسٹس محسن کیانی کو لاہور اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کو سندھ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ جسٹس ارباب طاہر اور خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ موخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف نے اس فیصلے کو عدلیہ پر کوئی قدغن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ یہ تبادلے آئین کے آرٹیکل 200 میں حالیہ ترمیم کے بعد کیے گئے ہیں، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن کو ججوں کی رضامندی کے بغیر تبادلے کی سفارش کا اختیار حاصل ہے۔ اس ترمیم کے بعد، اگر کوئی جج تبادلہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جاسکتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججوں کے تبادلوں پر آئینی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور خبردار کیا تھا کہ اس نوعیت کے تبادلے وفاقیت اور مساوی نمائندگی کے اصولوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کے تبادلے عدالتی تقرریوں کو عارضی انتظامی فیصلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے مارچ 2024 میں سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو ایک خط لکھا تھا، جس میں خفیہ اداروں پر عدالتی امور میں مداخلت کے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس صورتحال نے عدلیہ میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے، اور قانونی ماہرین اس فیصلے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تبادلے عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، اور ان کے نتائج پاکستان کی عدالتی نظام پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں
