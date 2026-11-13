اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکلاء کو سیاسی بحث سے روک دیا
اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے عمران خان اور بشیر بی بی کے وکلاء کو جیل میں ملاقاتوں کے دوران سیاسی معاملات پر بات چیت سے منع کر دیا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ (IHC) نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشیر بی بی کے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ قید خانے میں ملاقاتوں کے دوران کسی بھی قسم کے سیاسی موضوع پر بات چیت سے گریز کریں۔ یہ اہم حکم دو رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس سرფراز داغر اور جسٹس محمد اصف کر رہے تھے، نے جاری کی ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ وکلاء کی ملاقاتیں صرف قانونی معاملات پر مرکوز ہونی چاہئیں۔
وکلاؤں کو قانونی بحث کا حکم دیا گیا
چیف جسٹس سرფراز داغر اور جسٹس محمد اصف پر مشتمل بینچ نے ایک دو صفحہ پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں واضح کیا گیا کہ وکلاء لیٹف خواصہ اور سلمان صفدر کو قید خانے میں عمران خان سے ملاقات کے بعد سیاسی مسائل پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ عدالت نے زور دیا کہ ان ملاقاتوں کا مقصد صرف قانونی امور پر توجہ مرکوز کرنا اور دفاع کی تیاری کرنا ہونا چاہیے۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
عدالتی کارروائی کے دوران وکیل لیٹف خواصہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنے موکل سے ملاقات نہ کر پانے کی وجہ سے اپنے دلائل پیش نہیں کر سکے۔ دوسری جانب سلمان صفدر نے بینچ کو اطلاع دی کہ انہوں نے عمران خان سے ہدایات حاصل کر لی ہیں لیکن ملاقات بہت مختصر تھی تاکہ وہ قانونی مسائل کو کافی عرصے تک بحث کر سکیں۔
ملاقاتوں کی مدت اور تیاری کے احکامات
وکلاؤں کی پریشانی کا نوٹس لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈووکیٹ جنرل کو حکم دیا کہ وہ عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم کے درمیان ملاقاتوں میں آسانی پیدا کرے۔ عدالت نے مزید حکم جاری کیا کہ ہر ملاقات کم از کم ایک گھنٹے کی ہونی چاہیے تاکہ وکلاؤں کو اپنے موکل کے ساتھ قانونی معاملات پر کافی وقت تک بحث کرنے کا موقع مل سکے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی آفس کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ £190 ملین والے کیس کی اپیلوں کے لیے پیپر بکس کی تیاری سات دن کے اندر مکمل کی جائے۔ پیپر بکس میں ایسے متعلقہ کیس دستاویزات اور ریکارڈ شامل ہوتے ہیں جو اپیل کی کارروائی کے دوران عدالت اور وکلاؤں کو درکار ہوتے ہیں۔ دفاعی وکلاؤں کی درخواست پر بینچ نے انہیں اپنے دلائل کی تیاری کے لیے ایک ہفتے کا وقت بھی دیا ہے۔
نئے سماعت کے تاریخ اور کیس کی تیاری
عمران خان اور بشیر بی بی نے £190 ملین والے کیس میں اپیلیں دائر کی ہیں جن کی سماعت 18 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔ عدالت کے حالیہ احکامات وکلاؤں کی اپنی موکل سے رسائی، جیل میں ملاقاتوں کی مدت اور توجہ، اور اگلی سماعت سے پہلے کی تیاریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دیے گئے ہیں۔
اس حکم نامے کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران سیاسی بیانات یا نظریات کا اظہار قانونی فریم ورک کے باہر ہوگا۔ وکلاؤں کو اب صرف اس کیس کے قانونی پہلوؤں پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ اقدام عدالتی کارروائی کو منظم رکھنے اور قانونی دلائل کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ مستقبل کی سماعتیں بہتر طریقے سے منظم کی جا سکیں۔
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