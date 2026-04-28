اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شدید ردعمل

تحریک تحفظ آئین پاکستان (ٹی ٹی اے پی) نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے حالیہ تبادلوں کی شدید مذمت کی ہے، اسے عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے حکومت پر آئین کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان ( ٹی ٹی اے پی ) نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے حالیہ تبادلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں، ٹی ٹی اے پی نے اس اقدام کو اختیارات کے علیحدگی کے آئینی اصول کی خلاف ورزی قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ یہ عدلیہ کو حکومت کے تابع کرنے کی کوشش ہے۔ اتحاد نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات سیاسی مخالفین کو انتظامی اقدامات جیسے عدالتی تبادلوں کے ذریعے نشانہ بنانے کے پرانے طریقوں کو بحال کر سکتے ہیں۔ ٹی ٹی اے پی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججوں کے 'جبری تبادلے' کو ناقابل قبول قرار دیا اور فیصلے پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے قانونی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ اس قدم کی جو انہوں نے غیر آئینی قرار دی ہے، کے خلاف ایک واضح اور مضبوط موقف اختیار کریں۔ ٹی ٹی اے پی نے اسلام آباد بار اور بار کونسل سے بھی آگے آنے اور عدالتی اداروں کی ساکھ اور آزادی کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ تحریک نے واضح طور پر کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ملک میں قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کا تبادلہ نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ آزادی کو متاثر کرتا ہے بلکہ عام شہریوں کے انصاف تک رسائی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ٹی ٹی اے پی نے اس بات پر زور دیا کہ عدلیہ کو کسی بھی بیرونی دباؤ کے بغیر اپنے فرائض انجام دینے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کا احترام کرے اور آئین کے مطابق عمل کرے۔ ٹی ٹی اے پی نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے پر تمام قانونی اور سیاسی وسائل استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی تنظیموں اور شہریوں سے بھی اس سلسلے میں ان کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ اسی وقت، اپوزیشن اتحاد نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کے موقف کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا موقف آئین کی روح کے مطابق ہے۔ ٹی ٹی اے پی نے چیف جسٹس کے اس عزم کو سراہا کہ وہ عدلیہ کی آزادی اور خوداختیاری کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا موقف عدلیہ کے وقار اور اعتماد کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ٹی ٹی اے پی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ تعاون کرے اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے خلاف کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تحریک نے خبردار کیا کہ اگر عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ ملک گیر احتجاج کا انعقاد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹی ٹی اے پی نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں.
