اسلام آباد میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس کا بڑا ایکشن

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، یکم اکتوبر سے عمل درآمد شروع ہو گا، گرفتاریاں اور مقدمات درج کیے جائیں گے۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس نے ایک سخت فیصلہ کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، یکم اکتوبر سے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور جن افراد کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کسی امتیاز کے بغیر کیا جائے گا، یعنی چاہے گاڑی نجی ہو یا سرکاری، کارروائی یکساں طور پر کی جائے گی۔ انسپکٹر جنرل (آئی جی) اسلام آباد ، علی ناصر رضوی نے ٹریفک پولیس کو اس سلسلے میں واضح
احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ اقدام شہریوں کی حفاظت اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پولیس کا مؤقف ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا اور شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس فیصلے کے بعد، اگر کوئی شخص بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلاتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گرفتار ہونے کی صورت میں، اسے کم از کم ایک رات حوالات میں گزارنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ، مقدمہ درج ہونے کے بعد، لائسنس حاصل کرنے تک نہ تو اس کی ضمانت ہو سکے گی اور نہ ہی کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔\اس فیصلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سرکاری ڈرائیورز کی سہولت کے لیے، ان کے دفاتر میں ہی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سے سرکاری ملازمین کو لائسنس بنوانے میں آسانی ہوگی اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنا لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سہولت کا مقصد سرکاری ملازمین کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی ترغیب دینا اور انہیں لائسنس حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔ یہ اقدام شہریوں کے لیے ایک مثبت قدم ہے کیونکہ اس سے ٹریفک قوانین کی پاسداری میں اضافہ ہوگا اور سڑکوں پر حفاظت کا ماحول بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ، پولیس نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ زیر حراست شخص کی ذاتی ضمانت بھی منظور نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے کو عدالت سے رجوع کرنے کے بعد ہی رہائی مل سکے گی۔ اس فیصلے کا مقصد قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا اور شہریوں کو ٹریفک کے قوانین سے آگاہ کرنا ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس اقدام سے ٹریفک حادثات میں کمی آئے گی اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ، یہ فیصلہ ٹریفک پولیس کے کام کو بھی آسان بنائے گا اور انہیں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں مدد فراہم کرے گا۔\واضح رہے کہ یہ فیصلہ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک اہم قدم ہے جو ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف ٹریفک قوانین کی پاسداری میں اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں میں بھی قانون کا احترام بڑھے گا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حکومت ملک میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سے قبل بھی، حکومت نے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں ہیلمٹ کے استعمال کو لازمی قرار دینا اور رفتار کی حد مقرر کرنا شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کروائے گی اور کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ اس سے نہ صرف ان کی اپنی حفاظت ہوگی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنایا جا سکے گا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے دوران شہریوں کے ساتھ تعاون کرے گی اور انہیں لائسنس حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں، پولیس نے شہریوں کو آگاہی مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ ٹریفک قوانین سے واقف ہو سکیں اور ان کی خلاف ورزی سے بچ سکیں
