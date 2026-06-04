اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچوں کے تحفظ کے ادارے کی رپورٹ طلب کر لی

اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت انسانی حقوق سے زینب الرٹ ایجنسی کے کام کاج کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے مختلف سوالات کے جوابات طلب کرتے ہوئے اگلی سماعت پر ایجنسی کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کردہ اتھارٹی کے کام کاج کے حوالے سے وزارت انسانی حقوق سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ بات ایک نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے شہری سنیلا خرم کی جانب سے دائر عوامی مفاد کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ عدالت نے وزارت انسانی حقوق اور اسلام آباد پولیس سے سوالات کے جوابات طلب کرتے ہوئے وزارت انسانی حقوق کے نامزد افسر کو یکم جولائی کو عدالت میں پیش ہو کر عدالت کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ کے ججوں نے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی (ZARRA) کے ڈائریکٹر جنرل کو بھی اگلی سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کی۔ اس سے قبل اسلام آباد انتظامیہ نے 2022 سے 2025 کے دوران بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور لاپتہ ہونے کے واقعات کی رپورٹ پیش کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق تین سالوں میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور لاپتہ ہونے کے 562 مقدمات درج کیے گئے۔ وزارت انسانی حقوق کی رپورٹ میں کہا گیا کہ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 کے نفاذ کے بعد کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وزارت نے عدالت کو بتایا کہ زینب ایکٹ بچوں کے حقوق کے تحفظ، تشدد، بدسلوکی، اغوا اور استحصال سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ ایکٹ اقوام متحدہ کے کنونشن آن دی رائٹس آف دی چائلڈ اور دیگر بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق ہے۔ عدالت نے زینب ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی کے قیام کے تصور کا حوالہ دیا۔ عدالت نے زینب ایجنسی کے قیام، اس کے تنظیمی ڈھانچے، منظور شدہ عہدوں، تقرریوں اور کارکردگی کی تفصیلات طلب کیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ زینب ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت سرکاری افسران کے خلاف غفلت پر کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں؟
متاثرہ بچوں اور ان کے سرپرستوں کو قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا اسلام آباد چائلڈ پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ تشکیل دیا گیا ہے؟
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے ایڈوائزری بورڈ کے اجلاسوں میں پیش کردہ سفارشات اور تجاویز سمیت اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات مانگیں۔ ہائی کورٹ نے زینب ایجنسی اور اسلام آباد پولیس کے درمیان مواصلات، معلومات کے تبادلے اور قانون کے نفاذ کے لیے ادارہ جاتی انتظامات کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے۔ عدالت نے مزید کہا کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے تمام اداروں کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنی چاہئیں اور اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی
اسلام آباد ہائی کورٹ بچوں کا تحفظ زینب الرٹ ایجنسی وزارت انسانی حقوق بدسلوکی کے مقدمات