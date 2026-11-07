اسلام آباد: الیکٹورل اصلاحات کے کمیٹی کی تشکیل میں تاخیر
پارلیمانی کمیٹی برائے الیکٹورل اصلاحات کی تشکیل میں تاخیر، اپوزیشن نے اب تک اراکین کے نام نہیں بھیجے، حکومتی اتحاد کی حتمی تیاریاں مکمل۔
اسلام آباد میں پارلیمانی کمیٹی برائے الیکٹورل اصلاحات کی تشکیل کا عمل روکے ہوئے ہے جہاں اپوزیشن جماعتوں نے اپنے نمائندوں کے نام فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق دو ہفتے گزرنے کے باوجود یہ کمیٹی مکمل طور پر تشکیل نہیں پائی ہے جس سے الیکٹورل اصلاحات پر بحث میں تاخیر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
کمیٹی کی تشکیل کی موجودہ صورتحال
رپورٹس کے مطابق، اپوزیشن کی جانب سے اب تک کمیٹی کے اراکین کے نام سرکاری سطح پر نہیں بھیجے گئے ہیں، جبکہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین کی فہرست مرکزی وزیر مملکت برائے پارلیمنٹ امور اور چیف ویپ طارق فضل چوہدری کے پاس پہنچ چکی ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ چیف ویپ طارق فضل چوہدری نے حکومتی اتحادی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرست حاصل کر لی ہے جو کمیٹی کی تشکیل کا اہم پہلو ہے اور اب عمل درآمد کے مرحلے میں ہے۔
حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن کے کردار
ذرائع کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کی سات ارکان اسمبلی کی فہرست بھی اس کمیٹی کے لیے تیار کی گئی ہے جن میں استحقاقِ پاکستان پارٹی، مسلم لیگ (ق)، اور مسلم لیگ (ز) کے اراکین بھی شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، بلوچستان عوامی پارٹی، اے این پی، اور نیشنل پارٹی کے نمائندے بھی اس اہم پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنیں گے، جبکہ مسلم لیگ (ن) اپنی نمائندگی کا تعین اگلے ہفتے کرے گی۔
طارق فضل چوہدری نے واضح کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نام نہ آنے کے باوجود حکومتی اتحاد کی تیاریاں جاری ہیں اور وہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔
مستقبل کے امکانات اور متوقع اقدامات
چیف ویپ طارق فضل چوہدری نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر اندر پارلیمانی کمیٹی برائے الیکٹورل اصلاحات کی مکمل تشکیل کا عمل انجام پذیر ہو جائے گا تاکہ الیکٹورل قوانین میں بہتری کے لیے مؤثر کام ممکن ہو سکے۔
موجودہ تاخیر کے باوجود، حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین کے نام موصول ہونے کی وجہ سے کمیٹی کی تشکیل کا عمل اگلے ہفتے تک مکمل ہونے کی امید ہے جس کے بعد اصلاحاتی کامیابی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
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