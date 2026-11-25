اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے بانی کی اپیل کی سماعت
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی بانی اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی۔ عدالت نے لائیو اسٹریمنگ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے بانی اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی کارروائی کی۔ عدالت نے وکیل کی درخواست پر لائیو اسٹریمنگ کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔
سماعت کے دوران اہم دلائل اور موقف
ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ حکم نامے پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بشریٰ بی بی کو الگ کمرہ اور اٹیچ باتھ روم فراہم کر دیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے موقف پیش کیا گیا کہ میڈیکل سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔Also read5 South Korean stars who married wealthy businessmen
بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے اپیل کے حتمی دلائل شروع کیے۔ انہوں نے عدالت سے اپیل کی کہ کیس کی لائیو اسٹریمنگ کی جائے تاکہ عوام کارروائی دیکھ سکیں۔ وکیل نے استدعا کی کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور شفافیت ضروری ہے۔
چیف جسٹس کا رویہ اور سخت تنقید
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے لائیو اسٹریمنگ کی درخواست کو مسترد کرنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے رولز ابھی فریم نہیں ہوئے۔ جج نے وکیل کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے دلائل تک محدود رہیں اور عدالت کو ناراض نہ کریں۔
چیف جسٹس نے زور دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز کو نہیں مانتے اور وہ خودمختار باڈی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمرہ عدایت اوپن ہے اور سیکڑوں لوگ کارروائی دیکھ رہے ہیں۔ جج نے سوال اٹھایا کہ اوپن کورٹ میں لائیو اسٹریمنگ کی ضرورت کیا ہے؟
اسپیشل پراسیکیوٹر کا مؤقف اور میڈیکل ریکارڈ
نیب اسپیشل پراسیکیوٹر جاوید اشرف اور رافع مقصود بھی سماعت میں موجود تھے۔ انہوں نے نیب کے مؤقف کو دہرایا کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اس دعوے کو چیلنج کیا۔
عدالت نے اپریل 2026 سے لیکر 21 نومبر تک بشریٰ بی بی کا میڈیکل ریکارڈ طلب کیا۔ یہ ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل سہولیات کی دستیابی کو عدالت نے اہمیت دی ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور کیس کی نوعیت
بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ چھ ملزمان میں سے صرف دو کا کیس جاری ہے۔ دیگر ملزمان غیر حاضر رہے لیکن عدالت نے کارروائی جاری رکھی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ یہ کلوز ڈور جیل ٹرائل تھا۔
سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت آئندہ سماعت میں لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے حتمی حکم جاری کرے گی۔ کیس کی اگلی تاریخ کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔
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