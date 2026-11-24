اسلام آباد میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی اجلاس
اسٹریٹیجک پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس 26 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس میں تینوں ممالک کی اعلیٰ سطح کے نمائندے شریک ہوں گے۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی اسٹریٹیجک پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیٹی کا دو روزہ اجلاس کل 26 نومبر کو اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ اس اہم اجلاس میں تینوں ممالک کے اعلیٰ سیاسی، دفاعی اور عسکری حکام شریک ہوں گے جو علاقائی سلامتی اور دفاعی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اپنی ذہنیں ملائیں گے۔
اجلاس کا مقصد اور اہمیت
اسٹریٹیجک کمیٹی کا یہ اجلاس مکہ دفاعی معاہدے کے تحت منعقد ہو رہا ہے جس کا بنیادی مقصد اجتماعی دفاعی وعدوں پر عمل درآمد کے لیے عملی انتظامات طے کرنا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق، یہ اجلاس معاہدے کے ادارہ جاتی فریم ورک پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کا بھی ایک اہم موقع فراہم کرے گا اور تینوں ممالک کے درمیان عسکری ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔Also readآپکی سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل ہیں، خط سے پہلے آپکو بتاچکا تھا: جسٹس جمال کا جسٹس منصور کو جواب
دفاعی تعاون کے پہلو
اجلاس میں ممکنہ عسکری معاونت، انٹیلی جنس کا باہمی تبادلہ اور فضائی دفاع کے شعبے میں تعاون جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جانے کی توقع ہے۔ تینوں ممالک اس بات کا جائزہ لیں گے کہ معاہدے میں تجویز کردہ طریقہ کار کے ذریعے تعاون کے ان اہم شعبوں کو کس طرح ایک باقاعدہ اور پائیدار ادارہ جاتی شکل دی جا سکتی ہے تاکہ مستقبل میں مشترکہ چیلنجز کا بہتر انتظام کیا جا سکے۔
ادارتی ڈھانچے کی تشکیل
اجلاس میں اجتماعی دفاع سے متعلق شقوں کے نفاذ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ذمہ دار عہدیداروں کا خیال ہے کہ باہمی فوجی منصوبہ بندی اور وسائل کے اشتراک سے تینوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کے تناظر میں ایک مضبوط دفاعی بلاک کے قیام کی اہمیت پر بھی زور دیا جائے گا۔
آئندہ کے اقدامات اور نتائج
دو روزہ اس اجلاس کے اختتام پر متوقع قراردادوں اور معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انٹیلی جنس شیئرنگ کے نئے میکانزم اور مشترکہ فوجی مشقیں جلد شروع کی جائیں گی۔ اس اقدام سے نہ صرف تینوں ممالک کے درمیان رشتوں کو استحکام ملے گا بلکہ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے بھی ایک جدید اور مؤثر ڈھانچہ مرتب ہوگا۔
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