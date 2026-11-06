اسلام آباد بلدیاتی انتخابات: کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 8 نومبر تک بڑھا دی گئی
الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 نومبر سے بڑھا کر 8 نومبر کر دی ہے۔ پولنگ 20 دسمبر کو ہوگی۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان (ECP) نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ میں دو دن کی توسیع کر دی ہے۔ کمیشن کے مطابق اب امیدوار 8 نومبر کو شام 4 بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے، جو پہلے 6 نومبر تک جمع ہونے تھے۔
انتخابات کے لیے اسلام آباد کو 125 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے 16 ریٹرننگ آفیسرز مقرر کیے گئے ہیں، جن کے پاس امیدوار اپنی درخواستیں جمع کرائیں گے۔Also readNCCIA arrests eight in raid on alleged illegal call centre in Lahore
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا طریقہ کار
الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی مکمل دستاویزات کے ساتھ متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جمع کرائیں۔ ادھورے دستاویزات کے ساتھ جمع کرائے گئے کاغذات کے بارے میں ذرائع نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے شیڈول میں کاغذات نامزدگی کی تاریخ کے بعد اہم مرحلہ کاغذات واپس لینے کا ہے۔ امیدوار 25 نومبر تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے، اور یہ عمل 26 نومبر کو مکمل ہوگا۔
اس تاریخ میں توسیع کا مطلب یہ ہے کہ امیدواروں کو دستاویزات تیار کرنے اور جمع کرانے کے لیے مزید دو دن مل گئے ہیں۔ تاہم کاغذات واپس لینے اور انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کی تاریخیں اپنی جگہ برقرار ہیں، جس سے انتخابی شیڈول میں تبدیلی کا تاثر نہیں ملتا۔
انتخابی شیڈول اور نتائج کی تاریخیں
اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کی پولنگ 20 دسمبر کو طے ہے۔ پولنگ کے بعد ابتدائی نتائج 21 دسمبر سے 24 دسمبر تک مرتب کیے جائیں گے۔
شہری اور امیدوار اس شیڈول کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی انتخابی مہم کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ، واپسی کی مدت اور انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کی تاریخیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں، اس لیے ہر مرحلے پر بروقت کارروائی ضروری ہوگی۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ یہ شیڈول اسلام آباد کی 125 یونین کونسلوں میں یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ ریٹرننگ آفیسرز کی تعداد 16 ہے، اس لیے امیدواروں کو اپنے متعلقہ دفتر کی معلومات پہلے سے حاصل کر لینی چاہییں۔
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