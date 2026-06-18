اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرہ بی بی سے وکیلانہ ملاقات کا ہدایت کیا

اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ سابق وزیر اولم عمران خان اور ان کی سسرالی بشرہ بی بی سے ان کے وکیلین کے درمیان ملاقات کا انتظام سات دنوں کے اندر کراۓ۔ یہ فیصلہ £190 million reference میں سزا کے خلاف اپیلز کے حوالے سے کیا گیا ہے، جہاں وکیل بارسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے بتایا کہ جیل کی وجہ سے سے ملاقات سے معذرت ہو رہی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت کی کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان ، ان کی سسرالی بشرہ بی بی اور ان کے وکیلین keer সার্চ meeting ko facilitate کرنے کے لیات البتہ دفعہ سات دنوں کے اندر اندر اندر ایک مؤثر طریقے سے ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام کریں تاکہ انسداد دھماکے کے مقدمے میں سزا کے خلاف اپیل ز کی filing اور prosecution کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایک ڈویژن بنچ جس میں چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد sóf اظہرcompetition کرتے ہوئے سناoed کیا کہ ہائی پروفائل NAB ریفرنس میںاکاونٹبلٹی کورٹ کی جانب سے سزا کے خلاف اپیل ز کی سماعت چھٹی جماعتیں کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران، عمران خان کے وکیل بارسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے بتایا کہ انہوں نےاپنےAPEAL CLIENT سے ملنے کی کوششیں کرنے کے باوجود ناکام ہوا ہے، جو راولپنڈی کے ایڈیالا جیل میں قید ہیں۔ نتیجتاً، وہ اپنے CLIENTS سے ہدایات حاصل نہیں کر سکے اور اپیل ز کے لیے Signed Vakalatnama (پاور آف ایٹارنی) حاصل بھی نہیں کر سکے۔ وکیل نے دلایا کہ جیل کی حکامtat وہ تک اس سابق وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مسترد کرتے رہے ہیں۔ انہوںneb NAB کی جانب سے ایک ایplicaٹ filed کرنے کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ج墨ės کے معiali کے خلاف درخواستیں اب غیر caption یا maintai nab le نہیں رہیں جبکہ سزا کے خلاف بنیادی اپیل ز کی سماعت مقرر ہو چکی ہے۔ سلمان صفدر کاargument تھا کہ اس liye بغیر اپنے CLIENTS کی ہدایات کے، وہ اس معاملے کو عدالت کے سامنے effectly پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ چیف جسٹس ڈوگر نے ایڈوکیٹ جنرل کی غیر حاضری پر سوال اٹھایا اور فرمایا کہ قانونی افسر اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ قید شدہ CLIENTS سے ضروری عدالتی کارروائیوں کے لیے وکیلانہeus Milana ممکن ہو۔ عدالت نے اسصور کی نزاکت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی رسائی سے انکار unfair ہے اور یہ عدالت کے نظام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ بنچ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت completeness کہ وہ سات دنوں کے اندران Khan اور Bushra se apne walski se milane Ka i9تزار کرے تاکہ قانونی تشہیرات Zende name شفٹ پاور آف ایٹارنی اور ہدایات حاصل کرنے سمیت مکمل ہو سکیں۔ عدالت نے مزید سماعت ko ع urgence دینے کے بعد موقف کیا کہ جب تک ملاقاتوں کا انعقاد ہو اور ضروری اختیار دستیاب نامہ دستخط ہو جائیں۔ عمران خان £190 million case, جسے Al-Qadir Trust case بھی کہا جاتا ہے، میں 14 سال کی سزا کی ہوئی ہے اور وہ راولپنڈی کے ایڈیالا جیل میں ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت کی کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی سسرالی بشرہ بی بی اور ان کے وکیلین keer সার্চ meeting ko facilitate کرنے کے لیات البتہ دفعہ سات دنوں کے اندر اندر اندر ایک مؤثر طریقے سے ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام کریں تاکہ انسداد دھماکے کے مقدمے میں سزا کے خلاف اپیلز کی filing اور prosecution کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایک ڈویژن بنچ جس میں چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد sóf اظہرcompetition کرتے ہوئے سناoed کیا کہ ہائی پروفائل NAB ریفرنس میںاکاونٹبلٹی کورٹ کی جانب سے سزا کے خلاف اپیلز کی سماعت چھٹی جماعتیں کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران، عمران خان کے وکیل بارسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے بتایا کہ انہوں نےاپنےAPEAL CLIENT سے ملنے کی کوششیں کرنے کے باوجود ناکام ہوا ہے، جو راولپنڈی کے ایڈیالا جیل میں قید ہیں۔ نتیجتاً، وہ اپنے CLIENTS سے ہدایات حاصل نہیں کر سکے اور اپیلز کے لیے Signed Vakalatnama (پاور آف ایٹارنی) حاصل بھی نہیں کر سکے۔ وکیل نے دلایا کہ جیل کی حکامtat وہ تک اس سابق وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مسترد کرتے رہے ہیں۔ انہوںneb NAB کی جانب سے ایک ایplicaٹ filed کرنے کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ج墨ės کے معiali کے خلاف درخواستیں اب غیر caption یا maintainable نہیں رہیں جبکہ سزا کے خلاف بنیادی اپیلز کی سماعت مقرر ہو چکی ہے۔ سلمان صفدر کاargument تھا کہ اس liye بغیر اپنے CLIENTS کی ہدایات کے، وہ اس معاملے کو عدالت کے سامنے effectly پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ چیف جسٹس ڈوگر نے ایڈوکیٹ جنرل کی غیر حاضری پر سوال اٹھایا اور فرمایا کہ قانونی افسر اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ قید شدہ CLIENTS سے ضروری عدالتی کارروائیوں کے لیے وکیلانہeus Milana ممکن ہو۔ عدالت نے اسصور کی نزاکت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی رسائی سے انکار unfair ہے اور یہ عدالت کے نظام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ بنچ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت completeness کہ وہ سات دنوں کے اندران Khan اور Bushra se apne walski se milane Ka i9تزار کرے تاکہ قانونی تشہیرات Zende name شفٹ پاور آف ایٹارنی اور ہدایات حاصل کرنے سمیت مکمل ہو سکیں۔ عدالت نے مزید سماعت ko ع urgence دینے کے بعد موقف کیا کہ جب تک ملاقاتوں کا انعقاد ہو اور ضروری اختیار دستیاب نامہ دستخط ہو جائیں۔ عمران خان £190 million case, جسے Al-Qadir Trust case بھی کہا جاتا ہے، میں 14 سال کی سزا کی ہوئی ہے اور وہ راولپنڈی کے ایڈیالا جیل میں ہیں
عمران خان بشرہ بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ NAB ال-Qadir Trust Case وکیلانہ رسائی اپیل
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IHC to hear PTI chief’s bail pleas on £190m, Toshakhana case on Nov 7The Islamabad High Court (IHC) has set Imran Khan’s bail pleas on £190 million scandal and Toshakhana case for hearing on November 7.
Read more »
NAB challenges IHC decision to grant bail to Imran Khan in £190 million caseNAB challenges Imran Khan bail granted by IHC in £190 million case, continuing high-profile legal proceedings.
Read more »
IHC halts trial court from delivering final verdict in £190m caseIHC granted a request by PTI founder Imran Khan, halting trial court from delivering its final verdict in the £190 million settlement case
Read more »
£190m case: Accountability court reserves decision on acquittal plea of Bushra BibiAccountability court reserves decision on acquittal plea of Bushra Bibi in a case concerning a £190 million settlement
Read more »
Bushra Bibi reaches Lahore on Imran Khan's directionsEarlier in the day, she attended the hearing of £190 million corruption case in Adiala Jail
Read more »
Bushra Bibi reaches Lahore on Imran Khan's directivesEarlier in the day, she attended the hearing of £190 million corruption case in Adiala Jail
Read more »