اسلام آباد میں حکومت نے ایک وسیع اصلاحات کا منصوبہ پیش کیا ہے جس کا مقصد دارالحکومت اسلام آباد (آئی سی ٹی) کی حکمرانی کی ساختیں تبدیل کرنا ہے۔ اس منصوبے میں ایک نمائندہ دارالحکومت اسلام آباد حکومت (آئی سی ٹی جی) قائم کرنے کی تجویز کی گئی ہے جو انتظامی اور مالیاتی آزادی کے ساتھ ہوگی جیسا کہ صوبائی اداروں کے ساتھ ہے۔
اسلام آباد میں حکومت نے ایک وسیع اصلاحات کا منصوبہ پیش کیا ہے جس کا مقصد دارالحکومت اسلام آباد (آئی سی ٹی) کی حکمرانی کی ساختیں تبدیل کرنا ہے۔ یہ منصوبہ 138 صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور پلاننگ کمیشن کے وزیر اعلیٰ احسن اقبال کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ دارالحکومت اسلام آباد میں ایک منتخب علاقائی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے جس کے سربراہ ایک وزیر اعلیٰ یا میئر ہوں گے، اداروں کو منظم کرنے کے لئے اور شہری خدمات اور منصوبہ بندی کو بڑھانے کے لئے ایک مکمل "SMART شہر" کاApproach اپنایا جائے گا۔ اس منصوبے نے اسلام آباد کی تیزی سے ہونے والی شہری ترقی کے ساتھ اس کے موجودہ ادارہ جاتی نظام کے درمیان فرق کو دور کرنے کے لئے کوشاں ہے جو اب 2.
42 ملین باشندوں کا گھر ہے۔ "آئی سی ٹی گورننس ماڈل" پر تفصیلی رپورٹ کو وزیراعظم شہباز شریف کے لئے پیش کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے دل میں ایک نمائندہ دارالحکومت اسلام آباد حکومت (آئی سی ٹی جی) قائم کرنا ہے جو انتظامی اور مالیاتی آزادی کے ساتھ ہوگی جیسا کہ صوبائی اداروں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہی دارالحکومت اسلام آباد کی یکتا فیدرل اسٹیٹ کے ساتھ برقرار رہے گی۔ اس منصوبے میں ایک دارالحکومت اسلام آباد کی اسمبلی قائم کرنے کی تجویز کی گئی ہے جس میں 27 ارکان ہوں گے: 21 ارکان ہیں جو ہر ایک کو ہموار ووٹوں سے منتخب ہوں گے، پانچ خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی اور ایک اقلیت کے لیے مخصوص نشست ہوگی۔ اسمبلی میں ایک چیف ایگزیکٹو منتخب ہوگا، جسے وزیراعظم یا میئر کے طور پر نامزد کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ فیڈرل کی طرف سے فیصلہ کیا جائے۔ اس منصوبے میں زیادہ تر موضوعات کو آئی سی ٹی حکومت کے حوالے کرنے کی تجویز کی گئی ہے، مگر قانون اور آرڈر اور ماسٹر پلاننگ کے لئے فیڈرل جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیڈرل کی وزارتوں اور اداروں کے ذمہ دارانہ کاموں کو آئی سی ٹی حکومت کے حوالے کرنے کی تجویز کی گئی ہے جیسا کہ دارالحکومت اسلام آباد کی ترقیاتی اتھارٹی (سی ڈی اے) کے ذمہ دارانہ کاموں کو بھی آئی سی ٹی حکومت کے حوالے کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئی سی ٹی حکومت کو اپنی قوانین کو منظم کرنے کے لئے ایک متحدہ آئی سی ٹی حکومت ایکٹ پیش کرنے کی تجویز کی گئی ہے جس میں موجودہ قوانین کو شامل کیا جائے گا جو مقامی حکومت اور ترقی کے لئے قوانین کو ایک ہی قانونی اطلاق میں شامل کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ آئی سی ٹی حکومت اپنے اپنے رولز آف بزنس کے تحت چلے گا، جس میں دپارٹمنٹل ساخت، انتظامی ہیئرارکی، اور مالیاتی اتھارٹی کو شامل کیا جائے گا۔ ایک قانونی کمیٹی (جس میں قانونی وزیر، آئی سی ٹی کی رکن پارلیمان، سیکرٹری، سی ڈی اے کی سربراہی، اور کوآپٹڈ ممبران شامل ہوں گے) کو ضروری قوانین تیار کرنے کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ ایک فنانس کمیٹی (جس کی سربراہی پلاننگ وزیر کرے گا، جس میں فنانس، پلاننگ، انٹیئر کے عہدیدار، آئی سی ٹی کی رکن پارلیمان، اور سی ڈی اے کی نمائندہ شامل ہوں گی) کو ضروری مالیاتی ترمیمات اور مقامی ٹیکس پالیسیوں کو ڈیزائن کرنے کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ ایک ٹرانزیشن کمیٹی (جس کی سربراہی پارلیمانی امور کے وزیر کرسکتے ہیں) کو فیزڈ انسٹی ٹیوشنل ٹرانسفر اور آپریشنل Continuity کو یقینی بنانے کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ اصلاحات میں موجودہ اداروں کی ریاستریکچرنگ کی جائے گی، نئے مالیاتی بوجھ نہیں پیدا ہوں گے، اور وسائل کی ترسیل اور مالیاتی پالیسیوں کو نئے اطلاق کے تحت یقینی بنایا جائے گا
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