اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کی درخواست 5 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی درخواست پر 5 نومبر کو سماعت مقرر کی ہے جس میں پی ٹی آئی بانی سے جیل میں ملاقات کی اجازت کے لیے کہا گیا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے بانی سے جیل میں ملاقات کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ارکان کی درخواست پر 5 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کردیا ہے۔ جسٹس عمیر مجید ملک جمعرات کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ یہ سماعت درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ انجام پائے گی۔
درخواست گزار اور فریقین کی تفصیلات
نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے سینئر وکیل فیصل فرید چوہدری کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزاروں میں سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری، سابق گورنر عمران اسماعیل، محمود مولوی اور بیرسٹر سیف شامل ہیں۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ہوم پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔Also readالمائدہ ایل این جی ٹینکر پر حملہ: قطر سے پاکستان آنے والا جہاز متاثر
درخواست گزاروں کا بنیادی مؤقف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بانی کے دوست ہونے کی وجہ سے ان کی صحت اور خیریت پر شدید تشویش کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام، آئین کی بالادستی اور قومی مصالحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔
ملاقات پر پابندی اور آئینی خلاف ورزی
درخواست میں جیل حکام کے مبینہ نامناسب رویے اور بدسلوکی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی مسلسل گرتی ہوئی صحت اور خیریت پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ انہیں کئی ماہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
ملاقاتوں پر پابندی کے باعث سوشل میڈیا پر افواہیں اور قیاس آرائیاں پھیل رہی ہیں۔ ملاقات نہ ہونے سے عوامی سطح پر بے چینی اور تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملاقاتوں سے محروم رکھنا آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 سمیت جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
اقوام متحدہ کے اصولوں کی منافی کارروائی
درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ملاقاتوں سے محروم رکھنا اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا رولز کے بھی منافی ہے۔ انہوں نے پاکستان پریزن رولز 1978 کے تحت بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور انٹرویو کی اجازت دینے کی استدعا کی ہے۔
عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد کی بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کرانے کا حکم دے۔ اس مقصد کے لیے مناسب وقت مقرر کیا جائے تاکہ دونوں کی صحت، ویلفیئر اور قانونی تحفظ کا جائزہ لیا جا سکے۔
عدالتی سماعت کے اہم پہلو
اس کیس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک فرد کی صحت کا معاملہ ہے بلکہ یہ قومی مصالحت اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ عدالتی عمل سے شفافیت پیدا ہونے کی امید ہے۔
درخواست کے ذریعے جیل انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ آئینی حقوق کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ارکان کا ماننا ہے کہ یہ ملاقات سیاسی تنازعات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
5 نومبر کو ہونے والی سماعت میں عدالت جیل انتظامیہ سے بھی موقف معلوم کرے گی۔ یہ سماعت میڈیا اور عوام کے لیے بھی اہم ہوگی کیونکہ اس سے ملزم کی صحت کے حوالے سے معلومات سامنے آئیں گی۔
حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ انسانی رویہ اپنانا ضروری ہے۔ پاکستان پریزن رولز 1978 کے تحت قیدیوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔
اس کیس کی سماعت کے بعد قیاس آرائیاں ختم ہونے کا امکان ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ قدم قومی ہم آہنگی کے لیے اہم ہے۔ عدالتی فیصلہ مستقبل کے لیے ایک اہم سابقہ قائم کرے گا۔
درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ عدالت ان کی آواز سن کر انصاف فراہم کرے گی۔ یہ عمل پاکستان کے عدالتی نظام کی طاقت کا بھی پتہ دیتا ہے۔
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