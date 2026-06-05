اسلام آباد کے انتظامی ڈھانچے میں نئی تجویز: الگ اسمبلی اور خودمختار سیکریٹریٹ

وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے لیے ایک الگ قانون ساز اسمبلی اور خودمختار انتظامی ڈھانچے کی تجویز پیش کی۔ اس کے تحت 20‑30 ارکان کی اسمبلی براہ راست انتخابات کے ذریعے منتخب ہوگی اور سی ڈی اے سمیت تمام ترقیاتی امور اس کے زیرِ oversight ہوں گے۔
دِیلّدی ریت کی تپشی میں ایک بےچین شخص نے چیختے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت اور فوری ردعمل نے اس کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد کے انتظامی ڈھانچے میں اہم تبدیلیوں کے بارے میں اہم فیصلہ اعلٰی کردیا۔ وفاقی حکومت نے ایک خصوصی کمیٹی کی رپورٹر پیش کی جس نے اسلام آباد کے لیے ایک الگ قانون ساز اسمبلی کے قیام کی تجویز دی۔ اس کمیٹی میں معروف سیاستدان احسن اقبال، رانا ثنا اللہ، طارق فضل چوہدری اور مصدق ملک شامل تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ اسلام آباد کو ایک الگ حکومتی ڈھانچہ، مخصوص سیکریٹریٹ اور خودمختار چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہے تاکہ شہر کے ترقیاتی اور انتظامی امور کو مؤثر انداز میں نپٹایا جا سکے۔ کمیٹی کی تجاویز کے مطابق نئی اسلام آباد اسمبلی 20 سے 30 ارکان پر مشتمل ہوگی اور اس کے ارکان براہ راست عوامی انتخابات کے ذریعے منتخب ہوں گے۔ اس سے نہ صرف شہریوں کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا بلکہ فیصلوں کی شفافیت اور تیزی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ اس نئے ڈھانچے کے تحت سی ڈی اے سمیت تمام ترقیاتی ایجنسیاں اس اسمبلی کے تحت آئندہ منصوبوں اور پالیسیوں کی منظوری کے لیے ذمہ{}دار ہوں گی۔ اس کے علاوہ، ایک الگ سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا جو وفاقی دارالحکومت کے دیگر اداروں سے خودمختار طور پر کام کرے گا اور قانون سازی کے عمل کو ہموار بنائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد اس پیکر قانون سازی کے لئے پارلیمنٹ میں اس سے متعلق ایطاریات پیش کی جائیں گی۔ یہ تمام اقدامات اس دوران پیش آنے والی قدرتی آفات اور موسلادھار بارشوں کے پیشِ منظر میں مزید اہم ہو گئے ہیں۔ جامعہ کراچی کے ہزاروں طلبا کے تعلیمی سال پر موسلادھار بارشوں کے اثرات کے بارے میں خدشات بڑھ چکے ہیں۔ گورنمنٹ نے فوری طور پر ایک الرٹ جاری کر کے طلبا اور اداروں کو ضرورتمند اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انتظامیہ نے طلبا کی حفاظت کے لئے ہنگامی منصوبے بنائے ہیں اور تعلیمی سال کے ممکنہ متاثر ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے متبادل تدابیر اختیار کی ہیں۔ ان تمام اقدامات کو دیکھتے ہوئے واضح ہے کہ حکومت نہ صرف دارالحکومت کے لیے جدید اور خودمختار نظام قائم کرنا چاہتی ہے بلکہ عوام کے بنیادی مسائل، جیسے تعلیم اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لئے بھی فوری ردعمل جاری ہے.
دِیلّدی ریت کی تپشی میں ایک بےچین شخص نے چیختے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت اور فوری ردعمل نے اس کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد کے انتظامی ڈھانچے میں اہم تبدیلیوں کے بارے میں اہم فیصلہ اعلٰی کردیا۔ وفاقی حکومت نے ایک خصوصی کمیٹی کی رپورٹر پیش کی جس نے اسلام آباد کے لیے ایک الگ قانون ساز اسمبلی کے قیام کی تجویز دی۔ اس کمیٹی میں معروف سیاستدان احسن اقبال، رانا ثنا اللہ، طارق فضل چوہدری اور مصدق ملک شامل تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ اسلام آباد کو ایک الگ حکومتی ڈھانچہ، مخصوص سیکریٹریٹ اور خودمختار چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہے تاکہ شہر کے ترقیاتی اور انتظامی امور کو مؤثر انداز میں نپٹایا جا سکے۔ کمیٹی کی تجاویز کے مطابق نئی اسلام آباد اسمبلی 20 سے 30 ارکان پر مشتمل ہوگی اور اس کے ارکان براہ راست عوامی انتخابات کے ذریعے منتخب ہوں گے۔ اس سے نہ صرف شہریوں کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا بلکہ فیصلوں کی شفافیت اور تیزی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ اس نئے ڈھانچے کے تحت سی ڈی اے سمیت تمام ترقیاتی ایجنسیاں اس اسمبلی کے تحت آئندہ منصوبوں اور پالیسیوں کی منظوری کے لیے ذمہ{}دار ہوں گی۔ اس کے علاوہ، ایک الگ سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا جو وفاقی دارالحکومت کے دیگر اداروں سے خودمختار طور پر کام کرے گا اور قانون سازی کے عمل کو ہموار بنائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد اس پیکر قانون سازی کے لئے پارلیمنٹ میں اس سے متعلق ایطاریات پیش کی جائیں گی۔ یہ تمام اقدامات اس دوران پیش آنے والی قدرتی آفات اور موسلادھار بارشوں کے پیشِ منظر میں مزید اہم ہو گئے ہیں۔ جامعہ کراچی کے ہزاروں طلبا کے تعلیمی سال پر موسلادھار بارشوں کے اثرات کے بارے میں خدشات بڑھ چکے ہیں۔ گورنمنٹ نے فوری طور پر ایک الرٹ جاری کر کے طلبا اور اداروں کو ضرورتمند اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انتظامیہ نے طلبا کی حفاظت کے لئے ہنگامی منصوبے بنائے ہیں اور تعلیمی سال کے ممکنہ متاثر ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے متبادل تدابیر اختیار کی ہیں۔ ان تمام اقدامات کو دیکھتے ہوئے واضح ہے کہ حکومت نہ صرف دارالحکومت کے لیے جدید اور خودمختار نظام قائم کرنا چاہتی ہے بلکہ عوام کے بنیادی مسائل، جیسے تعلیم اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لئے بھی فوری ردعمل جاری ہے
اسلام آباد الگ اسمبلی انتظامی ڈھانچہ قانون سازی سی ڈی اے
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