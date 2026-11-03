اسلام آباد ہائیکورٹ نے سانحہ پمز میں ایف آئی آر درج کرنے کا حکم جاری کر دیا
اسلام آباد ہائیکورٹ نے سانحہ پمز میں بچوں کی ہلاکتوں کے مقدمہ میں ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو فوری معاوضے کی منظوری دی ہے۔
اسلام آباد ہائیکورٹ نے پی ایم ایس ہسپتال میں بچوں کی ہلاکتوں کے سنگین واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے وزیراعظم آفس، وزارت صحت، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور دیگر متعلقہ اداروں کو حلف نامہ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔
جسٹس خادم حسین سومرو کی سربراہی میں ہائیکورٹ نے سی ڈی اے، کیپٹل ایمرجنسی سروسز اور ایف آئی اے کو بھی نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ عدالت نے انکوائری رپورٹ اور تمام شواہد فوری طور پر طلب کر لیا ہے تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔Also readمانچسٹر: شوہر نے بیوی کو نشہ دے کر 9 مردوں کے حوالے کیا، 20 سال قید کی سزا
انکوائری رپورٹ اور شواہد کی منسوخی
عدالت نے وکیل ریاض حنیف راہی کی درخواست پر سماعت کی جس میں سانحہ پی ایم ایس کی ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جسٹس آف پیس کے حکم کو معطل کرتے ہوئے ہائیکورٹ نے واضح کیا کہ اگر کوئی کوتاہی سامنے آتی ہے تو سادہ تحقیقات کافی نہیں ہوں گے۔
وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ 14 بچے ایک ہی وقت میں جل گئے تھے جبکہ ایک بچہ بعد میں شہید ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری رپورٹ میں ہی ثابت ہو چکا ہے کہ انتہائی بے ضابطگی ہوئی تھی۔ عدالت نے نوٹس لیا کہ آج تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔
حکام کے خلاف سخت نوٹس اور قانونی کارروائی
جسٹس خادم حسین سومرو نے وکیل ریاض حنیف راہی سے کہا کہ وہ براہ راست قانونی دلائل پیش کریں اور تفریق سے گریز کریں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اگر شواہد جمع ہو چکے ہیں تو پھر بھی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی گئی۔
عدالت نے واضح کیا کہ پورا نظام ہی خراب ہے اور متعلقہ حکام نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں۔ جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی افسر یا عملہ کوتاہی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ایف آئی آر درج کی جائے گی۔
متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری معاوضے اور اقدامات
عدالت نے تمام فریقین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے جوابات میں متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری معاوضے کی تفصیلات شامل کریں۔ ہائیکورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسٹاف اور انتظامیہ کی مبینہ غفلت کا جائزہ لیا جائے۔
عدالتی حکم کے مطابق تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ سماعت تک مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کریں۔ عدالت کا ماننا ہے کہ ایسی ہلاکتوں کی تکرار روکنے کے لیے شفاف انکوائری انتہائی ضروری ہے۔
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