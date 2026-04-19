اسلام آباد میں سلامتی کی تیاریاں، امریکی نمائندوں کی آمد متوقع

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے نمائندے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے، اور معاہدے کی ناکامی کی صورت میں ایران کے بجلی کے پلانٹس اور پل تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں سیکیورٹی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں، کیونکہ ان کے نمائندے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچنے والے ہیں۔
ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ ان کے نمائندے کل شام اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی مذاکرات کار پیر کو پاکستان پہنچ کر ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا دوبارہ آغاز کریں گے۔
صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا تو وہ ایران کے پاور پلانٹس اور پل تباہ کر دیں گے۔
اتوار کو سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں، صدر ٹرمپ نے ایران پر آبنائے ہرمز میں دو ہفتے کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، اور کہا کہ ایران نے ہفتہ کو آبنائے ہرمز میں حملے کیے ہیں۔
ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کو ایک 'معقول معاہدہ' پیش کر رہے ہیں، اور اگر تہران نے انکار کیا تو 'امریکہ ایران کے ہر ایک پاور پلانٹ اور ہر ایک پل کو تباہ کر دے گا۔ اب مسٹر نائس گائے کا دور ختم۔'
صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 'ایران نے کل آبنائے ہرمز میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا – ہماری جنگ بندی کے معاہدے کی مکمل خلاف ورزی! ان میں سے کئی گولیاں ایک فرانسیسی بحری جہاز اور برطانیہ کے ایک فریٹر پر چلائی گئیں۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، ہے نا؟' انہوں نے مزید کہا، 'میرے نمائندے اسلام آباد، پاکستان جا رہے ہیں – وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔'
امریکی صدر نے یاد دلایا کہ ایران نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر رہے ہیں، جسے انہوں نے 'عجیب' قرار دیا کیونکہ ان کے بقول 'ہمارے ناکہ بندی نے اسے پہلے ہی بند کر دیا ہے۔' انہوں نے کہا، 'وہ ہمیں مدد دے رہے ہیں بغیر جانے، اور بند گزرگاہ سے نقصان اٹھانے والے وہی ہیں، روزانہ 500 ملین ڈالر! امریکہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقت میں، بہت سے بحری جہاز، اس وقت، امریکہ، ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف جا رہے ہیں، سامان اٹھانے کے لیے، جس کا کریڈٹ IRGC کو جاتا ہے، جو ہمیشہ 'سخت آدمی' بننا چاہتا ہے!'
ٹرمپ نے اس بات پر اصرار کیا کہ امریکہ ایران کو 'ایک بہت منصفانہ اور معقول معاہدہ' پیش کر رہا ہے، اور 'مجھے امید ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں گے کیونکہ، اگر وہ نہیں کرتے، تو امریکہ ایران کے ہر ایک پاور پلانٹ اور ہر ایک پل کو تباہ کر دے گا۔' انہوں نے مزید کہا، 'اب مسٹر نائس گائے کا دور ختم! وہ تیزی سے گر جائیں گے، وہ آسانی سے گر جائیں گے اور، اگر وہ معاہدہ قبول نہیں کرتے، تو یہ میرا اعزاز ہوگا کہ وہ کیا جائے جو کیا جانا چاہیے، جو کہ پچھلے 47 سالوں سے دیگر صدور کو ایران کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ ایران کے قتل کے سلسلے کو ختم کرنے کا وقت آگیا ہے!
