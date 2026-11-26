اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات میں 2 ہفتے کی مزید توسیع دے دی
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات روکنے کے حکم میں دو ہفتوں کی توسیع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کے عمل پر سخت سوال اٹھائے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آنے والے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے جاری کردہ شیڈول کو معطل رکھنے کے حکم امتناع میں دو ہفتوں کی توسیع دے دی ہے۔ عدالتِ عالیہ کے اس اقدام کے فوری بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اسلام آباد کے لیے مقرر کردہ انتخابات کے شیڈول کو باضابطہ طور پر معطل کر دیا۔
عدالتی سماعت میں حلقہ بندیوں پر سخت تنقید
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عمیر مجید ملک کی سربراہی میں بنچ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ دورانِ سماعت جسٹس عمیر مجید ملک نے الیکشن کمیشن کے وکیل قاضی عادل عزیز قاضی سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے واضح جواب طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ نے حلقہ بندیوں کا مسئلہ حل کر لیا ہے؟Also readIslamabad to go completely cashless from December 1, all MCI payments to be digital
عدالت نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ ایک وارڈ میں صرف 2 ووٹرز موجود ہیں، جس کے تحت الیکشن کا انعقاد کرنا ممکن نہیں۔ جسٹس عمیر مجید ملک نے استدلال کیا کہ 2015 کے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا کام مکمل کرنا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں ووٹرز کی تعداد انتہائی غیر مساوی ہے۔
الیکشن کمیشن کا دفاع اور قانونی حوالہ جات
الیکشن کمیشن کے وکیل قاضی عادل عزیز قاضی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عدالتی حکم امتناع آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے حلقہ بندیوں کے سلسلے میں چھ بار ایکسرسائز کی ہے اور تمام متعلقہ پروسیڈنگز مکمل کر چکے ہیں۔
وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ جو قانون موجود ہے، اسی کے تحت الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا عمل انجام دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتے تو اپیل فائل کی جاتی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی اپیل سامنے نہیں آئی جو قانونی عمل کی تکمیل پر سوال اٹھاتی ہو۔
درخواست گزاروں کا حلقہ بندیوں کے خلاف موقف
درخواست گزاروں نے عدالت میں اپنا موقف رکھا کہ حلقہ بندیوں کے عمل میں گنہاگوئی کی گئی ہے اور عام شہریوں کو یہ علم نہیں کہ وہ کس وارڈ میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 14 اکتوبر کو جاری کردہ آرڈر میں حلقہ بندیوں کے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن عملی سطح پر اب بھی بے یقینی کے عالم کی صورتحال ہے۔
درخواست گزاروں نے استدلال کیا کہ موجودہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کچھ وارڈز میں ووٹرز کی تعداد انتہائی کم ہے جبکہ کچھ میں بہت زیادہ، جس سے انتخابات کی منصفانہ عملداری پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے عدالت سے اپیل کی کہ حلقہ بندیوں کے عمل کو دوبارہ جائزہ لیا جائے۔
آئندہ کارروائی اور حتمی فیصلے کا انتظار
جسٹس عمیر مجید ملک نے ریمارکس دیے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ پارلیمنٹ اس معاملے پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ مطمئن کریں کہ حلقہ بندیوں کا پراسس مکمل طور پر قانونی دائرہ کار کے تحت انجام پذیر ہوا تھا۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس کئی درخواستیں آئی ہیں جن میں حلقہ بندیوں کے خلاف اعتراضات کیے گئے تھے۔ دو ہفتوں کی توسیعی حکم امتناع کے دوران الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے متعلقہ دستاویزات اور قانونی فریم ورک کے مطابق کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ کی جائے۔
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