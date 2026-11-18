اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے نیا شیڈول تیار کرنے کا حکم
الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے نئے شیڈول کی تیاری کی ہدایت کردی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ 2015 کے ایکٹ کے تحت انتخابات کا اعلان کیا جائے گا اور گزشتہ آرڈیننس کی ختم ہونے کے بعد یہ عمل بحال ہو گیا ہے۔
الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے نئے شیڈول کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی وی کے علاوہ 24 نیوز ایچ ڈی چینل نے جمعہ کی شام کو یہ خبر دی کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اسلام آباد سیکرٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر وفاقی دارالحکومت میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے نیا شیڈول تیار کرے اور اسے جاری کرے۔ تفصیلی آرڈر میں الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ انتخابات کا پروگرام 2015 کے اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت جاری کیا جائے گا۔ کمیشن نے بتایا کہ اسلام آباد کی مقامی حکومت کی مدت 14 فروری 2021 کو ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد سے کمیشن نے چھ بار حدود کی تقسیم کا کام مکمل کیا ہے اور چار الیکشن شیڈولز بھی جاری کر چکا ہے۔ گزشتہ شیڈول جو دسمبر 2025 کو جاری کیا گیا تھا اس میں پولنگ کی تاریخ 15 فروری 2026 طے کی گئی تھی تاہم اس عمل کو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایمیڈمنٹ آرڈیننس 2026 کی منشا سے روک دیا گیا تھا۔ اس آرڈیننس کی مدت 6 ستمبر 2026 کو ختم ہو گئی جس کے بعد 2015 والا لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوبارہ لاگو ہو گیا۔ تازہ ترین حدود کی تقسیم جس میں 125 فیڈریشنز کونسلز شامل تھیں 14 اکتوبر کو مکمل ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلوں اور آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کمیشن کی مدد کرنی ہوتی ہے اس لیے مقامی حکومتوں کے انتخابات کو بے انتہا تاخیر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔.
الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے نئے شیڈول کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی وی کے علاوہ 24 نیوز ایچ ڈی چینل نے جمعہ کی شام کو یہ خبر دی کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اسلام آباد سیکرٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر وفاقی دارالحکومت میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے نیا شیڈول تیار کرے اور اسے جاری کرے۔ تفصیلی آرڈر میں الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ انتخابات کا پروگرام 2015 کے اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت جاری کیا جائے گا۔ کمیشن نے بتایا کہ اسلام آباد کی مقامی حکومت کی مدت 14 فروری 2021 کو ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد سے کمیشن نے چھ بار حدود کی تقسیم کا کام مکمل کیا ہے اور چار الیکشن شیڈولز بھی جاری کر چکا ہے۔ گزشتہ شیڈول جو دسمبر 2025 کو جاری کیا گیا تھا اس میں پولنگ کی تاریخ 15 فروری 2026 طے کی گئی تھی تاہم اس عمل کو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایمیڈمنٹ آرڈیننس 2026 کی منشا سے روک دیا گیا تھا۔ اس آرڈیننس کی مدت 6 ستمبر 2026 کو ختم ہو گئی جس کے بعد 2015 والا لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوبارہ لاگو ہو گیا۔ تازہ ترین حدود کی تقسیم جس میں 125 فیڈریشنز کونسلز شامل تھیں 14 اکتوبر کو مکمل ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلوں اور آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کمیشن کی مدد کرنی ہوتی ہے اس لیے مقامی حکومتوں کے انتخابات کو بے انتہا تاخیر کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics