اسلامی گورنر کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تجویز دینے والے آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری کا پپرتو پلوامہ، ملک بھر میں شٹرڈاؤن

پاکستان کے ساتھ یسلسلہ تراشی کے بعد، آر ایس ایس کی جانب سے پلوامہ کےtrentارکھ جنگ کے دوران دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور رانی بھٹ۔ evo پوری دنیا میں، وزٹ کیے جانے والی ویب سائٹ ایکسپریس کے ذریعے، شائع کی گئی ویب سائٹ پر درج بین الاقوامی اور داخلی اخبارات سے متعلق مواد کا مکمل حقوق محفوظ ہیں۔
خلیجی ریاستیں بھی دہلی کو سمجھا ر ہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کم از کم مکالمہ تو جاری رکھیں، مسعود خانسابق سفیرسردار مسعود خان نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کی جانب سے پاکستان سے بات چیت کا بیان آنا بامعنی ہے لیکن آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری نے پلوامہ واقعے اور پاکستان کیخلاف دھمکیاں بھی دہرائی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے سابق صدر اور امریکا و اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان نے ایکسپریس نیوز پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے جوبیانات سامنے آئے ہیں وہ خوش آئند ہیں، ان بیانات کا تجزیہ کریں تو یہ بیرونی ممالک کے زیر اثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں بھارت کے لوگ امریکا گئے ہوئے تھے، خلیجی ریاستیں بھی دہلی کو سمجھا ر ہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کم ازکم مکالمہ تو جاری رکھیں، کشیدگی نہیں رہنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں سول سوسائٹی سے بات چیت کے بیانات سامنے آتے ہی رہے ہیں لیکن بھارتی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کی جانب سے یہ بیان آنا بامعنی ہے، آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری کا پورا بیان سنا جائے۔ مسعود خان نے کہا کہ آر ایس ایس کے عہدیدار نے پلوامہ کے سلسلے میں دھمکیاں بھی دہرائی ہیں، مسعود خان کا کہنا تھا کہ اپنے بیان میں جنرل سیکریٹری آر ایس ایس نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کیخلاف کارروائی نہیں کر سکتے، مسئلہ مقبوضہ کشمیر کو ہم کارپٹ کے نیچے نہیں ڈال سکتے، وزیر اعظم کا کشمیر سے متعلق بیان اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ دوسرا اہم مسئلہ سندھ طاس معاہدہ ہے، بھارت نے اس معاہدے اور عالمی قوانین کیخلاف ورزی کرتے ہوئے معطل کیا ہوا ہے۔ سابق سفیر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ہمسایہ ممالک ہیں، ہمسایہ اور جغرافیہ نہیں بدل سکتے،صدیوں تک انہوں نے ساتھ رہنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں بقا باہمی کی جانب جانا ہو گا لیکن ہمیں دیکھنا ہو گا کہ کیا verkligen بھارتی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔جلد ہڑتال کی کال دیں گے، ملک بھر میں شٹرڈاؤن ہوگا، امیر جماعت اسلامیگورنر خیبرپختونخوا کا وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے رابطہ، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تجویز کی ذاتی تحریر ہے جسے ایکسپریس میڈیا گروپ نے شائع کیا ہے.
خلیجی ریاستیں بھی دہلی کو سمجھا ر ہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کم از کم مکالمہ تو جاری رکھیں، مسعود خانسابق سفیرسردار مسعود خان نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کی جانب سے پاکستان سے بات چیت کا بیان آنا بامعنی ہے لیکن آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری نے پلوامہ واقعے اور پاکستان کیخلاف دھمکیاں بھی دہرائی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے سابق صدر اور امریکا و اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان نے ایکسپریس نیوز پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے جوبیانات سامنے آئے ہیں وہ خوش آئند ہیں، ان بیانات کا تجزیہ کریں تو یہ بیرونی ممالک کے زیر اثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں بھارت کے لوگ امریکا گئے ہوئے تھے، خلیجی ریاستیں بھی دہلی کو سمجھا ر ہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کم ازکم مکالمہ تو جاری رکھیں، کشیدگی نہیں رہنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں سول سوسائٹی سے بات چیت کے بیانات سامنے آتے ہی رہے ہیں لیکن بھارتی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کی جانب سے یہ بیان آنا بامعنی ہے، آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری کا پورا بیان سنا جائے۔ مسعود خان نے کہا کہ آر ایس ایس کے عہدیدار نے پلوامہ کے سلسلے میں دھمکیاں بھی دہرائی ہیں، مسعود خان کا کہنا تھا کہ اپنے بیان میں جنرل سیکریٹری آر ایس ایس نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کیخلاف کارروائی نہیں کر سکتے، مسئلہ مقبوضہ کشمیر کو ہم کارپٹ کے نیچے نہیں ڈال سکتے، وزیر اعظم کا کشمیر سے متعلق بیان اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ دوسرا اہم مسئلہ سندھ طاس معاہدہ ہے، بھارت نے اس معاہدے اور عالمی قوانین کیخلاف ورزی کرتے ہوئے معطل کیا ہوا ہے۔ سابق سفیر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ہمسایہ ممالک ہیں، ہمسایہ اور جغرافیہ نہیں بدل سکتے،صدیوں تک انہوں نے ساتھ رہنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں بقا باہمی کی جانب جانا ہو گا لیکن ہمیں دیکھنا ہو گا کہ کیا verkligen بھارتی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔جلد ہڑتال کی کال دیں گے، ملک بھر میں شٹرڈاؤن ہوگا، امیر جماعت اسلامیگورنر خیبرپختونخوا کا وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے رابطہ، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تجویز کی ذاتی تحریر ہے جسے ایکسپریس میڈیا گروپ نے شائع کیا ہے
کرنل مسعود خان جنرل سیکریٹری آر ایس ایس بھارتی انقلابی تنظیم آر ایس ایس پلوامہ واقعے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ILT20 Season 3: Russell, Narine, Warner, Pooran among top retentionsTrent Boult, who was part of defending champions MI Emirates last season, has not been retained.
Read more »
Retiring Anderson helps England wrap up innings win over WindiesThe two sides meet again in the second test starting at Trent Bridge next Thursday.
Read more »
No.1 Korda leads US women in bid to end Solheim Cup droughtSolheim Cup between US and European teams that begins Friday at Robert Trent Jones Golf Club.
Read more »
England's Buttler out of Australia ODIs, Brook to captainThe first ODI of the five-match series will take place on Thursday at Trent Bridge.
Read more »
Head's hundred seals Australia win over England in 1st ODI after Labuschagne strikesAustralia beat England by seven wickets in first one-day international at Trent Bridge on Thursday.
Read more »
Alexander-Arnold fires Liverpool to brink of title, Leicester relegatedTrent Alexander-Arnold fired Liverpool to the brink of the Premier League title.
Read more »